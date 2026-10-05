Region pamięta o ofiarach Zbrodni Pomorskiej z 1939 roku. Irena Santor wspomina ojca/ Fot. Michał Zaręba
Toruń

Region pamięta o ofiarach Zbrodni Pomorskiej z 1939 roku. Irena Santor wspomina ojca

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- Chrońmy pamięć, mówmy o tym, co było. Nie po to, żeby się wzajemnie nie lubić, ale po to właśnie, żeby się chronić - mówiła podczas uroczystości Irena Santor. Ojciec artystki zginął podczas Zbrodni Pomorskiej.

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Wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 (przypadającego 2 października) odbyły się przy pomniku w toruńskim Park Pamięci. Wzięli w nich udział mieszkańcy, samorządowcy i politycy. Irena Santor, honorowa obywatelka województwa kujawsko-pomorskiego, wspominała ojca, który zginął podczas aktu eksterminacji.

- To jest mój region, urodziłam się w Papowie Biskupim - przypomniała artystka. - Chrońmy pamięć. Mówmy o tym, co było, nie po to, żeby się wzajemnie nie lubić, ale po to właśnie, żeby się chronić - dodała Irena Santor.

Historycy wskazują, że Zbrodnia Pomorska (dokonywana przez Niemców na obszarze przedwojennego województwa pomorskiego od września 1939 do początku 1940 roku) pochłonęła nawet 40 tysięcy ofiar.

Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.

Relacja Michała Zaręby
Gdzie: Toruń
TAGI: Zbrodnia PomorskahistoriapamięćII wojna światowa
Region pamięta o ofiarach Zbrodni Pomorskiej z 1939 roku. Irena Santor wspomina ojca/ Fot. Michał Zaręba Region pamięta o ofiarach Zbrodni Pomorskiej z 1939 roku. Irena Santor wspomina ojca/ Fot. Michał Zaręba
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