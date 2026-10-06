Latarenki, które zdobią już zrewitalizowane budynki, wykonał Radosław Nakonowski/ Fot. Radosław Jagieła
Włocławek

Kamienice pod fajansowym adresem. To nowy znak rozpoznawczy Włocławka [zdjęcia]

Latarenki, które zdobią już zrewitalizowane budynki, wykonał Radosław Nakonowski/ Fot. Radosław Jagieła
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Na domach przy ulicach Brzeskiej i Maślanej pojawiły się latarenki adresowe. Są w kolorze kobaltowym i nawiązują do fajansowej przeszłości Włocławka. Wykonano je na specjalne zamówienie miasta, więc drugich takich nie ma na całym świecie.

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Latarenki, które zdobią już zrewitalizowane budynki, wykonał Radosław Nakonowski z firmy Lampa Loft.

- Widzę, jak ludzie reagują. Dla nich te latarenki też są ważne. Włocławianie mają sentyment do tych latarenek, do tego, że kiedyś funkcjonowały, były pięknie wykonane, dodawały sznytu - zauważa Radosław Nakonowski.

Kolejne mają pojawić się na innych rewitalizowanych budynkach. Kolejny jest odnawiany przy ulicy Królewieckiej.

Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.

Relacja Radosława Jagieły
Gdzie: Włocławek
TAGI: latarenkifajansadreskamienicarewitalizacjaWłocławek
Latarenki, które zdobią już zrewitalizowane budynki, wykonał Radosław Nakonowski/ Fot. Radosław Jagieła Latarenki, które zdobią już zrewitalizowane budynki, wykonał Radosław Nakonowski/ Fot. Radosław Jagieła
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