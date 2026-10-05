Nakielscy kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn, którzy posiadali ponad 700 gramów narkotyków/ Fot. KPP w Nakle
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Akcja policji pod Nakłem. Trzech mężczyzn miało przy sobie narkotyki i broń [zdjęcia]

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Kryminalni rozpracowywali tę grupę od dłuższego czasu. Zatrzymali dwóch braci z Nakła i ich kompana z Bydgoszczy.

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Funkcjonariusze mieli podejrzenia co do 35-latka z Nakła. Wypatrzyli go w jednym z dwóch aut zaparkowanych na terenie gminy. Samochodem kierował jego o 6 lat młodszy brat. Nie było tam żadnych nielegalnych substancji, ale funkcjonariusze nie poprzestali na jego sprawdzeniu.

- W drugim pojeździe, kierowanym przez 28-letniego mieszkańca Bydgoszczy, było ponad 700 gramów różnych narkotyków. W głównej mierze był to kryształ oraz marihuana - relacjonują policjanci.

Znaleźli też broń. Biegły oceni, czy to pistolet, na który potrzebne jest zezwolenie.

Policjanci są pewni, że trzej mężczyźni działali wspólnie i w porozumieniu. Usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Testy wykazały, że obaj kierujący prowadzili samochody, będąc pod wpływem narkotyków. Za to również odpowiedzą.

- Decyzją sądu 35-letni mieszkaniec Nakła oraz 28-latek z Bydgoszczy zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Trzeci z mężczyzn został objęty dozorem policji - informują policjanci.

Młodszym mężczyznom grozi od roku do 10 lat więzienia. 35-latek - jako recydywista - może usłyszeć wyrok do 15 lat więzienia.

Uwaga: Na sygnale
TAGI: Nakłopolicjanarkotykizatrzymaniepistoletbroń
Nakielscy kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn, którzy posiadali ponad 700 gramów narkotyków/ Fot. KPP w Nakle Nakielscy kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn, którzy posiadali ponad 700 gramów narkotyków/ Fot. KPP w Nakle Nakielscy kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn, którzy posiadali ponad 700 gramów narkotyków/ Fot. KPP w Nakle
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