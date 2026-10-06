38-letni Bydgoszczanin ma odpowiedzieć za kradzieże, jakich dokonano w Śródmieściu/ Fot. policja
Bydgoszcz

Rabował sklepy w Bydgoszczy, włamał się do auta. Kradł też zdrapki, ale nie miał szczęścia

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38-letni Bydgoszczanin ma odpowiedzieć za kradzieże, jakich dokonano w Śródmieściu. Był już wcześniej karany za podobne przestępstwa.

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Kryminalni z bydgoskiego Śródmieścia dostali zgłoszenia, że ze sklepów w okolicy giną m.in. drogie alkohole. Łupem złodzieja padły też zdrapki loterii.

Trop doprowadził policjantów do 38-letniego Bydgoszczanina, który był już wcześniej karany za przestępstwa o podobnym charakterze. Zatrzymali go na Osiedlu Leśnym.

- Odpowiada również za kradzież plecaka z dokumentami i pieniędzmi z auta zaparkowanego przy ulicy Gdańskiej - uważają funkcjonariusze. - Łącznie spowodował straty na ponad 7 tysięcy złotych - dodają.

  • Za kradzież grozi do 5 lat więzienia.
  • Recydywiści muszą liczyć się z wyższą karą.
  • Bydgoszczanin usłyszał już zarzuty.


Gdzie: Bydgoszcz
Uwaga: Na sygnale
TAGI: kradzieżzłodziejBydgoszczpolicyjna akcja
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