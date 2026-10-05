Rozpoczął się remont DW 223. Są utrudnienia między Bydgoszczą a Białymi Błotami

Prace na odcinku o długości 400 metrów potrwają około 7 tygodni. Teraz zablokowany jest jeden z czterech pasów ruchu.

Przez utrudnienia wynikające z prac remontowych na DW 223 (od wiaduktu kolejowego do ronda turbinowego) tworzą się korki. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.









To ostatni fragment tej trasy do zmodernizowania. Do zrobienia jest:

frezowanie starej nawierzchni,

wymiana krawężników,

ułożenie warstwy wyrównawczej i wzmacniającej siatki,

wykonanie nowych warstw asfaltu,

odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego,

zamontowanie barier drogowych. Kierowcy dzielnie stoją w korkach, licząc na to, że przebudowa w przyszłości ułatwi im podróżowanie.



- Rozpoczęliśmy frezowanie nawierzchni. Roboty powinny zakończyć się około godziny 18 (5 października). Po wykonaniu koniecznych czynności, przywrócimy ruch na wszystkich pasach i po około tygodniu przerwy znowu niestety zaczną się utrudnienia w ruchu - usłyszała nasza reporterka od kierownika budowy, Adama Jagielskiego.To ostatni fragment tej trasy do zmodernizowania. Do zrobienia jest:Kierowcy dzielnie stoją w korkach, licząc na to, że przebudowa w przyszłości ułatwi im podróżowanie.

- Ludzie nie zwracają uwagi na znaki, w ostatniej chwili zjeżdżają, a to trochę niebezpieczne. Zobaczymy, jak to będzie po południu.





- Trzeba pocierpieć w oczekiwaniu na lepszą drogę i lepszą jazdę.





- Trzeba poczekać, swoje odczekać, będzie lepiej.

Przebudowa pochłonie 1,4 mln zł .

. Roboty potrwają do końca listopada .

„I"

Drogowcy zapewniają, że - dzięki odnowieniu nawierzchni - nie będą potrzebne uciążliwe, powtarzające się remonty w czasie wakacji.KONKURS NOWY PORTAL - SŁOWO NR 6: