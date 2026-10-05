Przez utrudnienia wynikające z prac remontowych na DW 223 na odcinku Bydgoszcz-Białe Błota (od wiaduktu kolejowego do ronda turbinowego) tworzą się korki/ Fot. Natasza Trzebuchowska
Bydgoszcz

Rozpoczął się remont DW 223. Są utrudnienia między Bydgoszczą a Białymi Błotami

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Prace na odcinku o długości 400 metrów potrwają około 7 tygodni. Teraz zablokowany jest jeden z czterech pasów ruchu.

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Przez utrudnienia wynikające z prac remontowych na DW 223 (od wiaduktu kolejowego do ronda turbinowego) tworzą się korki. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

- Rozpoczęliśmy frezowanie nawierzchni. Roboty powinny zakończyć się około godziny 18 (5 października). Po wykonaniu koniecznych czynności, przywrócimy ruch na wszystkich pasach i po około tygodniu przerwy znowu niestety zaczną się utrudnienia w ruchu - usłyszała nasza reporterka od kierownika budowy, Adama Jagielskiego.

To ostatni fragment tej trasy do zmodernizowania. Do zrobienia jest:
  • frezowanie starej nawierzchni,
  • wymiana krawężników,
  • ułożenie warstwy wyrównawczej i wzmacniającej siatki,
  • wykonanie nowych warstw asfaltu,
  • odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego,
  • zamontowanie barier drogowych.
Kierowcy dzielnie stoją w korkach, licząc na to, że przebudowa w przyszłości ułatwi im podróżowanie.

- Ludzie nie zwracają uwagi na znaki, w ostatniej chwili zjeżdżają, a to trochę niebezpieczne. Zobaczymy, jak to będzie po południu.

- Trzeba pocierpieć w oczekiwaniu na lepszą drogę i lepszą jazdę.

- Trzeba poczekać, swoje odczekać, będzie lepiej.
  • Przebudowa pochłonie 1,4 mln zł.
  • Roboty potrwają do końca listopada.
Drogowcy zapewniają, że - dzięki odnowieniu nawierzchni - nie będą potrzebne uciążliwe, powtarzające się remonty w czasie wakacji.

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Relacja Nataszy Trzebuchowskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: remontdrogowcyBiałe Błotaprzebudowamodernizacja
Przez utrudnienia wynikające z prac remontowych na DW 223 na odcinku Bydgoszcz-Białe Błota (od wiaduktu kolejowego do ronda turbinowego) tworzą się korki/ Fot. Natasza Trzebuchowska
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Rozpoczął się remont DW 223. Są utrudnienia między Bydgoszczą a Białymi Błotami

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