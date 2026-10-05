Nowy numer telefonu – jak go wyrobić u operatora? [reklama]

Nowy numer telefonu możesz dziś założyć bez zbędnych komplikacji. W Play zrobisz to online, z pomocą konsultanta albo bezpośrednio w salonie. Najpierw wybierasz rodzaj oferty, który najlepiej pasuje do Twojego sposobu korzystania z telefonu. Może to być abonament, MIX albo numer na kartę. Dopiero później decydujesz, jak chcesz przejść przez zakup.

Abonament, MIX czy numer na kartę?

Dobry wybór zaczyna się od tego, czego potrzebujesz.

Abonament sprawdzi się, jeśli zależy Ci na stałej miesięcznej ofercie. W Play możesz założyć nowy numer, dodać kolejny do obecnego konta albo zamówić kilka numerów jednocześnie. To wygodne rozwiązanie także wtedy, gdy chcesz zebrać numery domowników w jednym miejscu.

MIX łączy regularne korzystanie z usług z określonym modelem umowy. Nowy numer w tej formule możesz zamówić przez internet, wybierając interesującą Cię taryfę.

Numer na kartę daje prosty start i dużą swobodę. Starter możesz zamówić online, a po jego otrzymaniu zarejestrować numer przez internet. Dostępna może być również eSIM, jeśli Twój telefon ją obsługuje.

Najważniejsze jest więc nie to, który wariant jest „najlepszy”, ale który najlepiej pasuje do Twoich przyzwyczajeń.

Jak zamówić nowy numer online?

Jeśli wiesz już, czego potrzebujesz, zakup przez internet będzie jedną z najwygodniejszych opcji.

W Play możesz online wybrać nowy numer na abonament, dokupić kolejny do obecnego konta albo zamówić kilka numerów jednocześnie. Przez internet dostępny jest również MIX oraz starter na kartę.

W przypadku oferty na kartę możesz wybrać tradycyjną kartę SIM albo, w kompatybilnym urządzeniu, skorzystać z eSIM. Po otrzymaniu startera numer należy zarejestrować online.

Cały proces możesz więc rozpocząć bez wizyty w salonie i przejść przez niego w dogodnym dla siebie momencie.

Wolisz pomoc? Konsultant może przeprowadzić Cię przez wybór

Nie musisz samodzielnie analizować każdej opcji. Jeśli nie masz pewności, który wariant będzie dla Ciebie najlepszy, możesz skorzystać ze wsparcia konsultanta Play.

Wystarczy zostawić swój numer kontaktowy. Konsultant oddzwoni, przedstawi dostępne możliwości i pomoże przejść przez wybór nowej oferty. To szczególnie wygodne, gdy rozważasz kilka opcji i chcesz szybko uporządkować różnice między abonamentem, MIX-em i numerem na kartę.

Taka rozmowa pozwala od razu skupić się na tym, czego naprawdę potrzebujesz, zamiast samodzielnie przekopywać się przez wszystkie warianty. Dzięki temu wybór nowego numeru może być po prostu prostszy i bardziej komfortowy.

A może wolisz załatwić wszystko w salonie?

Jeśli lepiej czujesz się przy bezpośredniej rozmowie, możesz przejść cały proces w salonie Play. Na miejscu doradca pomoże Ci zapoznać się z dostępnymi wariantami i wybrać sposób korzystania z nowego numeru, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

To wygodna opcja szczególnie wtedy, gdy wolisz dopytać o szczegóły od razu i załatwić wszystko podczas jednej wizyty. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez kolejne etapy online ani czekać na kontakt telefoniczny.

W Play możesz więc wybrać taką formę obsługi, jaka najbardziej Ci odpowiada. Zakup online daje szybkość i samodzielność, konsultant wsparcie na odległość, a salon bezpośredni kontakt z doradcą.

Nowy numer w Play możesz dopasować do siebie

Największą zaletą jest wybór. Nie tylko pomiędzy abonamentem, MIX-em i numerem na kartę, ale też pomiędzy różnymi sposobami zakupu.

Jeśli cenisz szybkość i samodzielność, wybierzesz internet. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz porozmawiać z konsultantem. A jeśli najlepiej czujesz się przy bezpośredniej obsłudze, pozostaje salon.

Dzięki temu wyrobienie nowego numeru nie wymaga dopasowania się do jednego sztywnego procesu. To Ty wybierasz sposób, który jest dla Ciebie najwygodniejszy.

Aktualna oferta Play może różnić się od opisanych rozwiązań. Obowiązujące warunki, dostępność poszczególnych wariantów, zasady aktywacji, promocje i ewentualne koszty sprawdź na stronie Play.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy można dodać kolejny numer do istniejącego konta Play?

Tak. W wariancie abonamentowym możesz dokupić kolejny numer do obecnego konta, a także zamówić kilka numerów jednocześnie.

Czy nowy numer na kartę trzeba zarejestrować?

Tak. Po otrzymaniu startera numer należy zarejestrować online.

Czy nowy numer może działać jako eSIM?

Tak, w ofercie na kartę może być dostępna eSIM. Warunkiem jest obsługa tej technologii przez urządzenie.

Czy konsultant może pomóc w wyborze oferty?

Tak. Możesz zostawić numer kontaktowy, a konsultant Play oddzwoni i pomoże przejść przez wybór oraz zakup nowej oferty.

Czy numer w MIX-ie można zamówić przez internet?

Tak. Nowy numer w taryfie MIX można zamówić online. Aktualne warunki i ewentualne koszty warto sprawdzić bezpośrednio na stronie Play.