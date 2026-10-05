Zatrzymany 38-latek według policji jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców. / Fot. Materiały policji
Toruń

Ponad dwa kilogramy narkotyków przejęli toruńscy policjanci [wideo]

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Zatrzymano 38-letniego mężczyznę, który próbował uciec na widok policjantów. W porzuconej przez niego torbie znaleziono ponad dwa kilogramy narkotyków.

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Do zatrzymania doszło na Rubinkowie. Kryminalni wspólnie z policyjnymi wywiadowcami zwrócili uwagę na trzech mężczyzn stojących przy samochodzie. Jeden z nich zachowywał się nerwowo i miał przy sobie torbę. Na widok funkcjonariuszy zaczął uciekać, odrzucając pakunek.

Policjanci szybko go zatrzymali. W torbie znajdowały się dwa opakowania z suszem roślinnym i skrystalizowaną substancją. Wstępne testy wykazały, że było to ponad kilogram marihuany oraz ponad kilogram 3-CMC. Zabezpieczone substancje trafiły do laboratorium na szczegółowe badania.

38-latek, który według policji jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców, usłyszał zarzut uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych.

Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za zarzucane przestępstwo grozi mu do 12 lat więzienia.

Mówi mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki, rzecznik toruńskich policjantów

Zatrzymany 38-latek według policji jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców. / Fot. Materiały policji

Gdzie: Toruń
TAGI: narkotykipolicjazatrzymaniepseudokibice
Podczas zatrzymania zabezpieczono ponad kilogram marihuany oraz ponad kilogram 3-CMC. / Fot. Materiały policji Podczas zatrzymania zabezpieczono ponad kilogram marihuany oraz ponad kilogram 3-CMC. / Fot. Materiały policji
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