Ponad dwa kilogramy narkotyków przejęli toruńscy policjanci [wideo]

Zatrzymano 38-letniego mężczyznę, który próbował uciec na widok policjantów. W porzuconej przez niego torbie znaleziono ponad dwa kilogramy narkotyków.

Do zatrzymania doszło na Rubinkowie. Kryminalni wspólnie z policyjnymi wywiadowcami zwrócili uwagę na trzech mężczyzn stojących przy samochodzie. Jeden z nich zachowywał się nerwowo i miał przy sobie torbę. Na widok funkcjonariuszy zaczął uciekać, odrzucając pakunek.



Policjanci szybko go zatrzymali. W torbie znajdowały się dwa opakowania z suszem roślinnym i skrystalizowaną substancją. Wstępne testy wykazały, że było to ponad kilogram marihuany oraz ponad kilogram 3-CMC. Zabezpieczone substancje trafiły do laboratorium na szczegółowe badania.



38-latek, który według policji jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców, usłyszał zarzut uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych.



Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za zarzucane przestępstwo grozi mu do 12 lat więzienia.