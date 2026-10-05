Przez ponad 30 lat miał znęcać się nad żoną. Pijany zadał jej cios nożem

78-letni mieszkaniec powiatu aleksandrowskiego usłyszał już zarzuty - dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK. Zdaniem śledczych, ofiarą przemocy domowej była 76-letnia kobieta.

Do najpoważniejszego zdarzenia miało dojść 1 maja tego roku - według prokuratury mężczyzna zadał swojej żonie cios nożem w plecy. W chwili zatrzymania miał półtora promila alkoholu. Niepokojących zdarzeń miało być jednak więcej.



- W 2003 roku w wyniku pobicia pokrzywdzona doznała złamania kręgu kręgosłupa, a w kwietniu 2026 roku złamano jej cztery żebra. 1 maja tego roku doznała rany cięto-kłutej w okolicy łopatkowej oraz krwiaka w okolicy skroniowej, ponieważ poza otrzymaniem ciosu nożem została również uderzona w głowę - mówi Mariusz Ciechanowski, Prokurator Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim.



Jak ustalił reporter Polskiego Radia PiK do sytuacji miało dojść w jednej z gmin niedaleko Ciechocinka. 78-latek usłyszał zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad żoną i spowodowania obrażeń jej ciała. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.