Nagranie z 27-latkiem trafiło do internetu. / Fot. Screen z nagrania
Grudziądz

Pobicie psa na przystanku w Grudziądzu. Sprawca wpadł, bo nagranie trafiło do sieci

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Mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grudziądzcy policjanci zatrzymali 27-latka i postawili mu zarzuty.

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Zgłoszenie o pobiciu wpłynęło do policjantów od świadków zdarzenia. Do bulwersujących scen miało dojść w czwartek (1 października) na przystnaku komunikacji miejskiej przy ul. Wybickiego w Grudziądzu.

- Nieznany mężczyzna miał znęcać się nad swoim psem poprzez uderzania go pięściami po całym ciele - relacjonuje Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy KMP w Grudziądzu.

Kiedy policjanci dotarli na miejsce, mężczyzny już nie było. Okazało się, że ktoś nagrał całe zajście i wrzucił film do sieci z prośbą o ustalenie sprawcy. Dzięki temu nagraniu policjantom udało się go namierzyć.

- Sprawcą okazał się 27-letni mieszkaniec gminy Grudziądz. Mężczyznę zatrzymano i postawiono mu zarzut znęcania się nad zwierzęciem za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności - mówi Łukasz Kowalczyk.

Obecnie zwierzę znajduje się w bydgoskim schronisku, a mężczyzna ma policyjny dozór.

Relacja Tatiany Adonis
Gdzie: Grudziądz
TAGI: Grudziądzpiesznęcanie się
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Pobicie psa na przystanku w Grudziądzu. Sprawca wpadł, bo nagranie trafiło do sieci

Mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grudziądzcy policjanci zatrzymali 27-latka i postawili mu zarzuty.

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