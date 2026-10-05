Pobicie psa na przystanku w Grudziądzu. Sprawca wpadł, bo nagranie trafiło do sieci

Mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grudziądzcy policjanci zatrzymali 27-latka i postawili mu zarzuty.

Zgłoszenie o pobiciu wpłynęło do policjantów od świadków zdarzenia. Do bulwersujących scen miało dojść w czwartek (1 października) na przystnaku komunikacji miejskiej przy ul. Wybickiego w Grudziądzu.



- Nieznany mężczyzna miał znęcać się nad swoim psem poprzez uderzania go pięściami po całym ciele - relacjonuje Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy KMP w Grudziądzu.



Kiedy policjanci dotarli na miejsce, mężczyzny już nie było. Okazało się, że ktoś nagrał całe zajście i wrzucił film do sieci z prośbą o ustalenie sprawcy. Dzięki temu nagraniu policjantom udało się go namierzyć.



- Sprawcą okazał się 27-letni mieszkaniec gminy Grudziądz. Mężczyznę zatrzymano i postawiono mu zarzut znęcania się nad zwierzęciem za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności - mówi Łukasz Kowalczyk.



Obecnie zwierzę znajduje się w bydgoskim schronisku, a mężczyzna ma policyjny dozór.