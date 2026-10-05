Bogumił Radajewski jest już w Sztokholmie. / Fot. Nadesłane
KRAJ I ŚWIAT

Kto otrzyma Nagrodę Nobla? Relacja w Polskim Radiu PiK. W Sztokholmie mamy swojego wysłannika

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Rozpoczyna się tydzień, na który co roku czekają świat nauki, kultury i polityki. W Sztokholmie i Oslo ogłaszani będą laureaci tegorocznych Nagród Nobla.

Na miejscu jest Bogumił Radajewski, dziennikarz Polskiego Radia PiK i TVP Nauka, a jego relacji będzie można posłuchać na naszej antenie. W ciągu kilku dni poznamy nazwiska osób i organizacji wyróżnionych za najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie nauki, literatury i działań na rzecz pokoju.

W poniedziałek (5 października) jako pierwsza ogłoszona zostanie Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. We wtorek (6 października) poznamy laureatów z fizyki, a dzień później – z chemii. W czwartek (8 października) przyznany zostanie Nobel w dziedzinie literatury. Tydzień zakończy w piątek (9 października) ogłoszenie Pokojowej Nagrody Nobla. 12 października poznamy jeszcze laureata Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych.

  • Tegoroczne wyróżnienia mają szczególny wymiar – przypada 125. rocznica przyznania pierwszych Nagród Nobla.
  • Zgodnie z testamentem Alfreda Nobla wyróżnienia mają trafiać do osób, których dokonania przyniosły ludzkości największe korzyści.
  • W tym roku wartość każdej nagrody wynosi 12 milionów koron szwedzkich, czyli około 4,7 miliona złotych.

Nazwiska laureatów wzbudzają co roku ogromne zainteresowanie, ale równie ważne jak sam werdykt jest to, jakie odkrycia, idee i dokonania trafiają w ten sposób do światowej debaty. Nagrody Nobla są bowiem nie tylko prestiżowym wyróżnieniem, ale także wskazują osiągnięcia, które mogą mieć znaczenie dla kolejnych pokoleń.

  • Laureaci odbiorą nagrody 10 grudnia – w rocznicę śmierci Alfreda Nobla.

TAGI: Nagroda NoblanaukaSztokholm
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