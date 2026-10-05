Dla kogo Nagroda Nobla? Relacja w Polskim Radiu PiK. W Sztokholmie jest nasz dziennikarz

Rozpoczyna się tydzień, na który co roku czekają świat nauki, kultury i polityki. W Sztokholmie i Oslo ogłaszani będą laureaci tegorocznych Nagród Nobla.

Na miejscu jest Bogumił Radajewski, dziennikarz Polskiego Radia PiK i TVP Nauka, a jego relacji będzie można posłuchać na naszej antenie. W ciągu kilku dni poznamy nazwiska osób i organizacji wyróżnionych za najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie nauki, literatury i działań na rzecz pokoju.

W poniedziałek (5 października) jako pierwsze ogłoszono Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Otrzymali je: Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel. Jak ogłosił Komitet Noblowski, zostali oni docenieni za odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. W praktyce osiągnięcia noblistów mogą doprowadzić do skutecznego leczenia różnych schorzeń neurologicznych, np. choroby Parkinsona, za pomocą głębokiej stymulacji mózgu.

We wtorek (6 października) poznamy laureatów z fizyki, a dzień później – z chemii. W czwartek (8 października) przyznany zostanie Nobel w dziedzinie literatury. Tydzień zakończy w piątek (9 października) ogłoszenie Pokojowej Nagrody Nobla. 12 października poznamy jeszcze laureata Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Tegoroczne wyróżnienia mają szczególny wymiar – przypada 125. rocznica przyznania pierwszych Nagród Nobla.

Zgodnie z testamentem Alfreda Nobla wyróżnienia mają trafiać do osób, których dokonania przyniosły ludzkości największe korzyści.

W tym roku wartość każdej nagrody wynosi 12 milionów koron szwedzkich, czyli około 4,7 miliona złotych.

Nazwiska laureatów wzbudzają co roku ogromne zainteresowanie, ale równie ważne jak sam werdykt jest to, jakie odkrycia, idee i dokonania trafiają w ten sposób do światowej debaty. Nagrody Nobla są bowiem nie tylko prestiżowym wyróżnieniem, ale także wskazują osiągnięcia, które mogą mieć znaczenie dla kolejnych pokoleń.