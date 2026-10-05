Szczepan Twardoch z Nagrodą Literacką „Nike” 2026/fot. PAP/Paweł Supernak
Kultura

Powieść „Null” Szczepana Twardocha z prestiżową Nagrodą Literacką „Nike” 2026

Wielkość czcionkiAa

Powieść Szczepana Twardocha o wojnie w Ukrainie pt. „Null” zdobyła 30. Nagrodę Literacką „Nike” - ogłoszono w niedzielę w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Bydgoszczanin Michał Tabaczyński z nominacją do tegorocznej Nagrody Literackiej Nike!
Bydgoszczanin Michał Tabaczyński z nominacją do tegorocznej Nagrody Literackiej Nike!
Nie żyje Wiesław Myśliwski, pisarz, dwukrotny laureat Nagrody Literackiej „Nike”
Nie żyje Urszula Kozioł, „wielka dama polskiej literatury”. Pisarka miała 94 lata

- To moja najważniejsza książka - powiedział Szczepan Twardoch ze sceny. - To nie jest powieść napisana w jakiejkolwiek sprawie, ona nie ma tezy, o nic nie walczy. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura - dodał i przyznał, że wierzy w Ukrainę i wspiera ją, ale, jak uważa, „literatura to co innego" i działa poza doraźnymi wydarzeniami.

Tym razem jurorzy i odbiorcy byli zgodni - książka Twardocha, opublikowana w 2025 roku przez Marginesy, zwyciężyła też w plebiscycie Nike Czytelników „Gazety Wyborczej".

Przewodniczący jury Nagrody Literackiej „Nike” 2026: Szczepan Twardoch stworzył język tej wojny

Jak napisał w laudacji przewodniczący jury Witold Bereś: - Żyjemy w wielkim lęku i ta książka potrafi zmieniać nas i uczyć, gdzie popełniamy błędy. (...) Nagroda nie wynika z kontekstu, to świetna literatura, to język pozbawiony politycznej poprawności, który stworzony został na potrzeby opisania tej wojny.

Jak przypomniał Witold Bereś, bohater powieści, noszący pseudonim Koń, jest polskim ochotnikiem walczącym w Ukrainie. - Jego biografia jest skomplikowana, tak jak biografie milionów Polaków, nagle odnajdujących kości dziadka czy to w mundurze Wehrmachtu, czy w izraelskim kibucu, czy to niemogących ich odnaleźć, bo leżą przysypane kurzem podłości na Wołyniu. Ale bohater książki jedzie na ten front nie dlatego, że rozwiązał wszystkie własne problemy. Nie dlatego, że szuka odpowiedzi na pytanie, kim jest. Przede wszystkim Szczepan Twardoch stworzył język tej wojny. To jest język brutalny, fizyczny, zabrudzony błotem i krwią. (...) Ta opowieść była nam potrzebna, również w kontekście narastającej w Polsce atmosfery przemocy, by nie powiedzieć: w kontekście atmosfery pogromowej. Bo dziś w Polsce narasta niechęć do Ukraińców - mówił.

Przewodniczący jury zaznaczył, że „Null” Szczepana Twardocha to nie jest polityczna ulotka przeciwko niechęci do Ukraińców. - Dobra literatura nie ma nam nakazywać, kogo powinniśmy lubić. Ma zrobić coś trudniejszego – ma nie pozwolić nam odwrócić wzroku od drugiego człowieka, nawet jeśli jego pamięć rani naszą pamięć lub nie jest bohaterem z naszej bajki. A „Null" to bardzo dobra literatura - dodał Witold Bereś.

Szczepan Twardoch laureatem Nagrody Literackiej „Nike” 2026

Szczepan Twardoch to autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań, m.in.: „Morfina" (2012), „Drach" (2014), „Król" (2016), „Królestwo" (2018), „Pokora" (2020), „Chołod" (2022). Jego książki sprzedały się w ponadmilionowym nakładzie. Od końca 2022 r. jest zaangażowany w pomoc dla Zbrojnych Sił Ukrainy, zebrał dotąd w publicznych zbiórkach 2 mln złotych i osobiście dostarcza zakupione drony, samochody i osprzęt wojskowy na front. Za działalność na rzecz ukraińskiego wojska w 2024 r. wyróżniony nagrodą Stand with Ukraine.

Laureat „Nike” otrzymał 100 tys. złotych i statuetkę autorstwa Gustawa Zemły.

TAGI: Nagroda Literacka Nike 2026Szczepan TwardochNullUkrainawojna
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Nagrody dla Macieja Cuske za „czuły film o dorastaniu, ojcostwie i męskich emocjach"

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Kultura

Powieść „Null” Szczepana Twardocha z prestiżową Nagrodą Literacką „Nike” 2026

Powieść Szczepana Twardocha o wojnie w Ukrainie pt. „Null” zdobyła 30. Nagrodę Literacką „Nike” - ogłoszono w niedzielę w Bibliotece Uniwersyteckiej…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-10-05, 09:33
Kultura

Nagrody dla Macieja Cuske za „czuły film o dorastaniu, ojcostwie i męskich emocjach"

„Kandydaci śmierci” w reżyserii bydgoszczanina Macieja Cuske z nagrodami na 13. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym TAURON Młode Horyzonty.

Bogumiła Wresiło MG
2026-10-04, 18:39
Toruń

Kultura bez barier, także dla seniorów. Książki z wielką czcionką i tysiące audiobooków

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych zaprosił na Weekend Seniora z Kulturą. To wyjątkowe miejsce na co dzień łamie ograniczenia, oferując m.in…

Mariusz Luda JW
2026-10-04, 16:58
Bydgoszcz

8. Bydgoska Scena Barokowa zapowiada się obiecująco. Zacznie się od wyjątkowego prologu

Pięć koncertów w różnych miejscach i w najlepszym wykonaniu - tak zapowiada się 8. Bydgoska Scena Barokowa. Już w niedzielę o godzinie 16.00 prolog w kościele…

Magda Jasińska JW
2026-10-04, 11:00
Bydgoszcz

Seniorzy zagrają w wyjątkowym spektaklu. Miasto i bydgoska policja szukają chętnych do roli teatralnej

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy oraz Miasto Bydgoszcz zapraszają Seniorów chętnych do udziału w przedstawieniu teatralnym pt. „Telefon, wnuczek i wielkie…

JW
2026-10-03, 20:30
Bydgoszcz

Prezentowali polski foklor w Stanach Zjednoczonych. Po tournée Ziemi Bydgoskiej w USA

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska wrócił z tournée po Stanach Zjednoczonych. 30-osobowy skład poleciał tam na zaproszenie Zespołu Polanie, który…

Magdalena Jasińska MG
2026-10-03, 16:04
Toruń

Musical o pisaniu musicalu. Premiera spektaklu „Tytuł przedstawienia” w Toruniu [wideo]

Chcą napisać musical , ale nie mają na niego pomysłu. W Teatrze Muzycznym w Toruniu trwają ostatnie próby do premiery spektaklu „Tytuł przedstawienia"…

Iwona Muszytowska-Rzeszotek MG
2026-10-03, 14:47
Bydgoszcz

Iwona Chmielewska gościem specjalnym drugich urodzin Domu Liter w Bydgoszczy

Wystawa prac Iwony Chmielewskiej czynna jest w bydgoskim Domu Liter przy ul. Podwale. Autorka i ilustratorka książek dla dzieci i dorosłych opowiadała w Polskim…

Bogumiła Wresiło MG
2026-10-03, 13:09
Bydgoszcz

„Ronja, córka zbójnika” - pierwsza premiera tego sezonu w Teatrze Polskim w Bydgoszczy

Premierowo „Ronja, córka zbójnika” zostanie przedstawiona w Teatrze Polskim w Bydgoszczy w sobotę (3 października). To spektakl familijny dla widzów od…

Ewa Dąbska-Wieczorkowska BN
2026-10-02, 20:19
Toruń

Można już oglądać serialową „Zmorę”. To pierwszy kryminał z Toruniem w tle

„Zmora” na motywach powieści toruńskiego pisarza ma swoją telewizyjną premierę. - Serial nie zawiedzie czytelników - zapewnia w rozmowie z Polskim Radiem…

Iwona Muszytowska-Rzeszotek DW
2026-10-02, 19:34
Toruń

Film „Narzeczony na niby" powraca po 9 latach. Zdjęcia były kręcone w Toruniu

Karina i Szymon, mierzą się na ekranie z kryzysem małżeńskim, z czego wynikają zabawne perypetie.

Iwona Muszytowska-Rzeszotek DW
2026-10-02, 14:54
Kultura

Pierwsza premiera sezonu w Toruniu. Będzie nią „Tytus Andronikus” [zdjęcia, wideo]

Teatr im. W. Horzycy wystawi jedną z najwcześniejszych tragedii w dorobku Williama Szekspira w nowym przekładzie Macieja Stroińskiego, przygotowanym specjalnie…

Iwona Muszytowska-Rzeszotek DW
2026-10-02, 08:20
więcej wiadomości
0:00 0:00