Pożar mieszkania w bydgoskim Fordonie. Nie ma osób poszkodowanych

Do zdarzenia doszło na siódmym piętrze bloku przy ul. Igrzyskowej 1. Na miejscu pojawiło się pięć zastępów straży pożarnej.
Jak informuje nas dyżurny kujawsko-pomorskich strażaków, nie ma osób poszkodowanych.
Do zdarzenia doszło na siódmym piętrze bloku przy ul. Igrzyskowej 1. Na miejscu pojawiło się pięć zastępów straży pożarnej.
Jak informuje nas dyżurny kujawsko-pomorskich strażaków, nie ma osób poszkodowanych.
Do zdarzenia doszło na siódmym piętrze bloku przy ul. Igrzyskowej 1. Na miejscu pojawiło się pięć zastępów straży pożarnej.
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