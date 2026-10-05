Pożar mieszkania w bydgoskim Fordonie. Ewakuowano trzy osoby. Brak poszkodowanych

Do zdarzenia doszło na siódmym piętrze bloku przy ul. Igrzyskowej 1. Na miejscu pojawiło się pięć zastępów straży pożarnej.

Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK rzecznik bydgoskich strażaków Karol Smarz, ogień był mocno rozwinięty i objął cały jeden pokój, a pozostała część mieszkania jest okopcona. Policja musiała ewakuować trzy osoby z piętra wyżej. Powstałe z powodu pożaru straty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Lokal wymaga remontu, obecnie nie nadaje się do zamieszkania.



Strażacy, po rozmowie z właścicielem mieszkania ustalili wstępnie, że przyczyną powstania ognia był pozostawiony niedopałek papierosa.