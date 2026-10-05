Srebro mistrzostw Europy dla Zawiszy Bydgoszcz. Jakub Werys na podium w Atenach

Jakub Werys został srebrnym medalistą mistrzostw Europy w strzelectwie. Reprezentant Zawiszy wraz z Kacprem Baksalarym i Remigiuszem Włodarczykiem początkowo wywalczył brąz w konkurencji skeet trio, ale po dyskwalifikacji reprezentacji Cypru Biało-Czerwoni zostali przesunięci na drugie miejsce.

Polacy w meczu o brąz pokonali Gruzinów 7:1. Późniejsza dyskwalifikacja Cypryjczyków, którzy uczestniczyli w pojedynku o złoto, zmieniła końcową klasyfikację i dała naszej reprezentacji srebrny medal.



W składzie polskiego trio znaleźli się Remigiusz Włodarczyk ze Śląska Wrocław, Kacper Baksalary z BOCK Rawicz oraz Jakub Werys z Zawiszy Bydgoszcz.