Reprezentant Zawiszy Bydgoszcz Jakub Werys zdobył brązowy medal mistrzostw Europy w strzelectwie/fot. Polski Związek Strzelectwa Sportowego
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Srebro mistrzostw Europy dla Zawiszy Bydgoszcz. Jakub Werys na podium w Atenach

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Jakub Werys został srebrnym medalistą mistrzostw Europy w strzelectwie. Reprezentant Zawiszy wraz z Kacprem Baksalarym i Remigiuszem Włodarczykiem początkowo wywalczył brąz w konkurencji skeet trio, ale po dyskwalifikacji reprezentacji Cypru Biało-Czerwoni zostali przesunięci na drugie miejsce.

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Polacy w meczu o brąz pokonali Gruzinów 7:1. Późniejsza dyskwalifikacja Cypryjczyków, którzy uczestniczyli w pojedynku o złoto, zmieniła końcową klasyfikację i dała naszej reprezentacji srebrny medal.

W składzie polskiego trio znaleźli się Remigiusz Włodarczyk ze Śląska Wrocław, Kacper Baksalary z BOCK Rawicz oraz Jakub Werys z Zawiszy Bydgoszcz.

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