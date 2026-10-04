Olimpia Grudziądz wygrała w Bydgoszczy z Zawiszą 2:1 w derbach Betclic 2. Ligi/fot. Archiwalna/Patryk Głowacki
Bydgoszcz

Derby dla Olimpii. Zawisza obudził się po przerwie, ale nie odrobił dwóch bramek

Wielkość czcionkiAa

Olimpia Grudziądz wygrała w Bydgoszczy z Zawiszą 2:1 w derbach Betclic 2. Ligi. Goście strzelili dwa gole w pierwszej połowie. Po przerwie Zawisza odpowiedział trafieniem Sebastiana Golaka, ale nie zdołał doprowadzić do remisu.

Pierwsze zwycięstwo BKS-u w sezonie. Bydgoszczanie pewnie pokonali Avię Sędziszów
Pierwsze zwycięstwo BKS-u w sezonie. Bydgoszczanie pewnie pokonali Avię Sędziszów
Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka zespoły z województwa kujawsko-pomorskiego?
Nie żyje Edmund Kowalik. Były piłkarz Zawiszy Bydgoszcz i Brdy Bydgoszcz miał 75 lat
Bydgoszcz była stolicą biegania i pomagania. W mieście doszło do dwóch imprez charytatywnych

Grudziądzanie objęli prowadzenie już w 7. minucie. Po zamieszaniu w polu karnym do siatki trafił Hubert Jasiak. Zawisza długo nie potrafił odpowiedzieć, a w 40. minucie Olimpia przeprowadziła składną akcję zakończoną golem Dennisa Jastrzembskiego.

Po przerwie gospodarze wyglądali znacznie lepiej. W 57. minucie po rzucie wolnym i zamieszaniu pod bramką Sebastian Golak zdobył kontaktową bramkę. Zawisza ruszył po remis, ale Jerke zatrzymał m.in. groźne uderzenie Macieja Masa i pomógł Olimpii utrzymać prowadzenie do końca.

Zawisza Bydgoszcz – Olimpia Grudziądz 1:2 (0:2)
Bramki: Sebastian Golak (57) – Hubert Jasiak (7), Dennis Jastrzembski (40)

Gdzie: Bydgoszcz
Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: Zawisza BydgoszczOlimpia GrudziądzBetclic 2. Ligaderby kujawsko-pomorskiepiłka nożnaBydgoszczGrudziądzHubert JasiakDennis JastrzembskiSebastian GolakMichał Jerke2. Ligaderby Zawisza Olimpiasport w regionie
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Pierwsze zwycięstwo BKS-u w sezonie. Bydgoszczanie pewnie pokonali Avię Sędziszów

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Derby dla Olimpii. Zawisza obudził się po przerwie, ale nie odrobił dwóch bramek

Olimpia Grudziądz wygrała w Bydgoszczy z Zawiszą 2:1 w derbach Betclic 2. Ligi. Goście strzelili dwa gole w pierwszej połowie. Po przerwie Zawisza odpowiedział…

WS
2026-10-04, 23:15
Bydgoszcz

Pierwsze zwycięstwo BKS-u w sezonie. Bydgoszczanie pewnie pokonali Avię Sędziszów

BKS Bydgoszcz odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie TAURON 1. Ligi. W 4. kolejce Bydgoszczanie pokonali u siebie siatkarzy Avii Sędziszów Małopolski 3:0…

WS
2026-10-04, 22:36
SPORT

Pres Grupa Deweloperska Toruń obroniła we Wrocławiu mistrzostwo Polski!

Żużlowcy PRES Grupy Deweloperskiej Toruń po raz drugi z rzędu najlepsi w PGE Ekstralidze. Torunianie wygrali rewanżowy finał z BETARD Spartą Wrocław 46:44…

Polska Agencja Prasowa WS MG
2026-10-04, 20:42
Toruń

Toruńska strefa kibica pęka w szwach. „Anioły” odliczają minuty do walki o złoto [zdjęcia]

Toruń i Dolny Śląsk odliczają minuty do pierwszego biegu rewanżowego starcia o złoto Drużynowych Mistrzostw Polski we Wrocławiu. W toruńskiej strefie…

Mariusz Luda MG
2026-10-04, 19:10
SPORT

Pierwsza porażka KH Energi Toruń. GKS Katowice rozbił Stalowe Pierniki na Tor-Torze

KH Energa Toruń straciła miano niepokonanej w TAURON Hokej Lidze. W 7. kolejce Stalowe Pierniki przegrały u siebie z GKS-em Katowice aż 0:7. Goście od początku…

WS
2026-10-04, 18:58
SPORT

Noteć była o krok od odwrócenia meczu. Pierwsza porażka Inowrocławian w sezonie

KSK Qemetica Noteć Inowrocław poniosła pierwszą porażkę w sezonie PZKosz 1 Ligi Mężczyzn. W meczu 3. kolejki Kujawiacy przegrali na wyjeździe z Polonią…

WS
2026-10-04, 18:38
SPORT

IV liga: Festiwal goli w Tłuchowie i Solcu. Pogoń straciła punkty [wyniki 10. kolejki]

Unia Solec Kujawski utrzymała prowadzenie po 10. kolejce IV ligi kujawsko-pomorskiej. Lider rozbił Noteć Gębice 6:2 i ma już 27 punktów. Równie efektownie…

WS
2026-10-04, 16:15
Toruń

PRES Toruń w „jaskini lwa". Przed finałem PGE Ekstraligi rozmawiamy z Janem Ząbikiem

Czy Apator obroni przewagę i sięgnie po szóste złoto w historii? Choć Pres Grupa Deweloperska Toruń ma potężną zaliczkę z pierwszego meczu, ikona „Aniołów”…

Mariusz Luda JW
2026-10-04, 13:01
SPORT

Maksymilian Pawełczak wygrał Zlatą Stuhę! Bydgoszczanin najlepszy w Pardubicach

17-letni wychowanek Abramczyk Polonii Bydgoszcz wygrał 52. edycję Zlatej Stuhy w Pardubicach. Pawełczak, który przed rokiem był drugi, tym razem triumfował…

WS
2026-10-04, 09:14
SPORT

PRES Toruń o krok od złota. We Wrocławiu broni dużej zaliczki. Relacja w PR PiK

Żużlowcy PRES Grupy Deweloperskiej Toruń potrzebują 36 punktów do obrony mistrzostwa Polski. Trwa mecz na Stadionie Olimpijskim z BETARD Spartą Wrocław.

WS
2026-10-04, 07:42
SPORT

Sukcesy Katarzyny Wasick podczas pływackiego Pucharu Świata. Polka dwa razy stanęła na podium

Katarzyna Wasick ma za sobą udany start w Pucharze Świata na krótkim basenie w Baku. Jedyna polska przedstawicielka w zmaganiach wywalczyła pierwsze i drugie…

PAP PG
2026-10-03, 23:29
SPORT

Pomorzanin Toruń wrócił na szlak zwycięstw, pokonując lidera. LKS Gąsawa buduje dobrą serię

Oba zespoły z naszego regionu ze zwycięstwami w 4. kolejce Superligi hokeja na trawie. HK Pomorzanin Toruń wygrał u siebie z KS Wartą Poznań 3:2. LKS Gąsawa…

PG
2026-10-03, 22:43
więcej wiadomości
0:00 0:00