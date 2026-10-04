Derby dla Olimpii. Zawisza obudził się po przerwie, ale nie odrobił dwóch bramek

Olimpia Grudziądz wygrała w Bydgoszczy z Zawiszą 2:1 w derbach Betclic 2. Ligi. Goście strzelili dwa gole w pierwszej połowie. Po przerwie Zawisza odpowiedział trafieniem Sebastiana Golaka, ale nie zdołał doprowadzić do remisu.

Grudziądzanie objęli prowadzenie już w 7. minucie. Po zamieszaniu w polu karnym do siatki trafił Hubert Jasiak. Zawisza długo nie potrafił odpowiedzieć, a w 40. minucie Olimpia przeprowadziła składną akcję zakończoną golem Dennisa Jastrzembskiego.



Po przerwie gospodarze wyglądali znacznie lepiej. W 57. minucie po rzucie wolnym i zamieszaniu pod bramką Sebastian Golak zdobył kontaktową bramkę. Zawisza ruszył po remis, ale Jerke zatrzymał m.in. groźne uderzenie Macieja Masa i pomógł Olimpii utrzymać prowadzenie do końca.



Zawisza Bydgoszcz – Olimpia Grudziądz 1:2 (0:2)

Bramki: Sebastian Golak (57) – Hubert Jasiak (7), Dennis Jastrzembski (40)