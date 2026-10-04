W 4. kolejce Bydgoszczanie pokonali u siebie siatkarzy Avii Sędziszów Małopolski 3:0/fot. Archiwalna/Patryk Głowacki
Bydgoszcz

Pierwsze zwycięstwo BKS-u w sezonie. Bydgoszczanie pewnie pokonali Avię Sędziszów

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BKS Bydgoszcz odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie TAURON 1. Ligi. W 4. kolejce Bydgoszczanie pokonali u siebie siatkarzy Avii Sędziszów Małopolski 3:0 i dopisali do tabeli komplet punktów. MVP spotkania został Maciej Borris.

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Gospodarze rozpoczęli znakomicie. W pierwszym secie całkowicie zdominowali rywali i wygrali 25:12. W drugiej partii Avia postawiła większy opór, ale BKS przez cały czas kontrolował przebieg gry i zwyciężył 25:19.

Najwięcej emocji było w trzecim secie. Obie drużyny długo grały punkt za punkt, a przy stanie 22:22 wszystko było jeszcze otwarte. Końcówka należała jednak do Bydgoszczan, którzy wykorzystali drugą piłkę meczową i zamknęli spotkanie w trzech setach.

BKS Bydgoszcz – Avia Sędziszów Małopolski 3:0 (25:12, 25:19, 25:23)

Gdzie: Bydgoszcz
Dyscyplina: siatkówka
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