Pierwsze zwycięstwo BKS-u w sezonie. Bydgoszczanie pewnie pokonali Avię Sędziszów

BKS Bydgoszcz odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie TAURON 1. Ligi. W 4. kolejce Bydgoszczanie pokonali u siebie siatkarzy Avii Sędziszów Małopolski 3:0 i dopisali do tabeli komplet punktów. MVP spotkania został Maciej Borris.

Gospodarze rozpoczęli znakomicie. W pierwszym secie całkowicie zdominowali rywali i wygrali 25:12. W drugiej partii Avia postawiła większy opór, ale BKS przez cały czas kontrolował przebieg gry i zwyciężył 25:19.



Najwięcej emocji było w trzecim secie. Obie drużyny długo grały punkt za punkt, a przy stanie 22:22 wszystko było jeszcze otwarte. Końcówka należała jednak do Bydgoszczan, którzy wykorzystali drugą piłkę meczową i zamknęli spotkanie w trzech setach.



BKS Bydgoszcz – Avia Sędziszów Małopolski 3:0 (25:12, 25:19, 25:23)