W Tatrach doszło do groźnych wypadków w rejonie Koziej Przełęczy oraz Zawratu. / Fot. PAP
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Czarna seria wypadków w Tatrach. Jedna osoba nie żyje. Ratownicy górscy ostrzegają

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Najpierw w sobotę (3 października) zginął turysta, który spadł z Zawratu, a w niedzielę (4 października) w stanie krytycznym do szpitala trafiła osoba poszkodowana po upadku w rejonie Koziej Przełęczy.

Dwa śmiertelne wypadki w Tatrach. Zginęli turysta i taternik
Dwa śmiertelne wypadki w Tatrach. Zginęli turysta i taternik

Do niedzielnego wypadku doszło podczas zejścia żółtym szlakiem z Koziej Przełęczy w kierunku Doliny Koziej. Turysta poślizgnął się na zalodzonym stoku i spadł z dużej wysokości. Zgłoszenie przekazała jego partnerka, która towarzyszyła mu podczas zejścia.

Jak przekazali ratownicy, mężczyzna w stanie krytycznym został przetransportowany śmigłowcem TOPR do szpitala w Zakopanem. W kolejnym locie ratownicy ewakuowali jego partnerkę, która nie odniosła obrażeń. Oboje nie mieli żadnego wyposażenia zimowego.

W niedzielę ratownicy udzielili również pomocy kobiecie, która doznała kontuzji nogi w rejonie Grzesia w Tatrach Zachodnich.

Do serii poważnych wypadków doszło też w sobotę. Przed południem w rejonie Koziej Przełęczy oraz Zawratu turyści spadli z dużej wysokości na twardy, zlodowaciały śnieg. Obaj z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem TOPR do zakopiańskiego szpitala. Turysty, który uległ wypadkowi w rejonie Zawratu, mimo reanimacji prowadzonej najpierw przez świadków, a następnie przez ratowników TOPR i lekarzy w szpitalu, nie udało się uratować.

Tego samego dnia ratownicy prowadzili również działania po wypadkach w Żlebie Kulczyńskiego, gdzie spadły dwie osoby, a także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej i w związku z koniecznością ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Pomocy udzielano również turystom na Rysach, w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej.

TOPR przypomina, że mimo słonecznej pogody warunki w wyższych partiach Tatr pozostają trudne. W zacienionych miejscach śnieg jest zlodowaciały, a pokryte nim strome odcinki szlaków stanowią poważne zagrożenie. Ratownicy podkreślają, że w stromym terenie wysokogórskim raczki nie są odpowiednim wyposażeniem.

- Osoby bez doświadczenia, odpowiednich umiejętności i właściwego sprzętu powinny zrezygnować z wyjścia w wyższe partie Tatr – apelują ratownicy górscy.

TAGI: TOPRTatrywypadek
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