Prof. Piotr Wcisło, fizyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. / Fot. Tomasz Bielicki
REGION

Prof. Piotr Wcisło w „Rozmowie Dnia": Nagroda Nobla to wielka reklama nauki

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Czy eksperyment, w którym niczego nie znaleziono, może być naukowym sukcesem? Czy można dokonać odkrycia na miarę Nagrody Nobla i nigdy jej nie dostać? Posłuchajcie.

Z okazji rozpoczynającego się tygodnia noblowskiego w „Rozmowie Dnia" zastanawialiśmy się między innymi nad tym, czego jeszcze nie wiemy o prawach rządzących Wszechświatem i skąd wiemy, że warto szukać dalej?

Gościem Michała Słobodziana był prof. Piotr Wcisło, fizyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, laureat wielu naukowych nagród i zdobywca prestiżowych międzynarodowych grantów.

- Nagroda Nobla to najważniejszy wyróżnienie w świecie nauki. To także wielka reklama nauki. Czy można dokonać przełomowego odkrycia i nie dostać Nobla? Tak. To się zdarzało. Tak było np. w przypadku Lisy Meitner, genialnej fizyczki. Nagrody Nobla nie dostała, dostali za to jej koledzy - opowiada prof. Piotr Wcisło.

Co czyni okrycie przełomowym?

- Jako naukowcy doskonale wiemy, gdzie przebiega granica, która oddziela wiadome od nieznanego. Wiemy, gdzie są te kamienie milowe, które posunęłyby naukę do przodu - twierdzi fizyk. - A im projekt jest bardziej ambitny, tym większe prawdopodobieństwo, że zakończy się porażką.

Cała rozmowa poniżej.

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Rozmowa Dnia PR PiK - prof. Piotr Wcisło
TAGI: naukaNagroda Nobla
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