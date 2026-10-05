Prof. Piotr Wcisło: Podróże w czasie w przyszłość nie przeczą prawom fizyki [Rozmowa Dnia]

Czy eksperyment, w którym niczego nie znaleziono, może być naukowym sukcesem? Czy można dokonać odkrycia na miarę Nagrody Nobla i nigdy jej nie dostać? Posłuchajcie.

Z okazji rozpoczynającego się tygodnia noblowskiego w „Rozmowie Dnia" zastanawialiśmy się między innymi nad tym, czego jeszcze nie wiemy o prawach rządzących Wszechświatem i skąd wiemy, że warto szukać dalej?





Gościem Michała Słobodziana był prof. Piotr Wcisło, fizyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, laureat wielu naukowych nagród i zdobywca prestiżowych międzynarodowych grantów.





- Nagroda Nobla to najważniejszy wyróżnienie w świecie nauki. To także wielka reklama nauki. Czy można dokonać przełomowego odkrycia i nie dostać Nobla? Tak. To się zdarzało. Tak było np. w przypadku Lisy Meitner, genialnej fizyczki. Nagrody Nobla nie dostała, dostali za to jej koledzy - opowiada prof. Piotr Wcisło.



Co czyni odkrycie przełomowym?



- Jako naukowcy doskonale wiemy, gdzie przebiega granica, która oddziela wiadome od nieznanego. Wiemy, gdzie są te kamienie milowe, które posunęłyby naukę do przodu - twierdzi fizyk. - A im projekt jest bardziej ambitny, tym większe prawdopodobieństwo, że zakończy się porażką.





Czy możliwe będą podróże w czasie? Zdaniem naukowca nie przeczy to prawom fizyki. Posłuchajcie.







