Toruńska strefa kibica/fot. Mariusz Luda
Toruń

Toruńska strefa kibica pęka w szwach. „Anioły” odliczają minuty do walki o złoto [zdjęcia]

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Toruń i Dolny Śląsk odliczają minuty do pierwszego biegu rewanżowego starcia o złoto Drużynowych Mistrzostw Polski we Wrocławiu. W toruńskiej strefie kibica przy ulicy Bema panuje już absolutne, sportowe święto.

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PRES Toruń o krok od złota. We Wrocławiu broni dużej zaliczki. Relacja w PR PiK

Kujawsko-pomorska Arena Toruń jest wypełniona po brzegi. – Będzie mecz na styku około remisu, pewne zwycięstwo – mówią kibice. – Prawdziwa pasja, adrenalina, jesteśmy na każdym meczu.

- Duża część kibiców pojechała do Wrocławia, ale nie każdy niestety miał tę okazję – mówiła Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektor wydziału sportu i rekreacji UM. – Bardzo była ograniczona pula biletów, więc wszystkich mieszkańców, którzy chcą wspólnie spędzić czas i emocjonować się, zapraszamy tutaj.

Żużlowcy PRES Grupy Deweloperskiej Toruń potrzebują 36 punktów do obrony mistrzostwa Polski. W niedzielę o godz. 19:30 zmierzą się na Stadionie Olimpijskim z BETARD Spartą Wrocław.

Transmisję z Wrocławia toruńscy kibice zobaczą na telebimie o powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych.

Relację z rewanżowego finału przeprowadzi też Polskie Radio PiK w audycji „Muzyka i Sport”.

Relacja Mariusza Ludy
Gdzie: Toruń
Toruńska strefa kibica/fot. Mariusz Luda Toruńska strefa kibica/fot. Mariusz Luda Toruńska strefa kibica/fot. Mariusz Luda Toruńska strefa kibica/fot. Mariusz Luda Toruńska strefa kibica/fot. Mariusz Luda
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