Stalowe Pierniki przegrały u siebie z GKS-em Katowice aż 0:7/fot. Pixabay
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Pierwsza porażka KH Energi Toruń. GKS Katowice rozbił Stalowe Pierniki na Tor-Torze

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KH Energa Toruń straciła miano niepokonanej w TAURON Hokej Lidze. W 7. kolejce Stalowe Pierniki przegrały u siebie z GKS-em Katowice aż 0:7. Goście od początku narzucili swoje warunki i z każdą tercją powiększali przewagę.

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Pierwsze minuty były jeszcze dość wyrównane, ale przełom nastąpił w 9. minucie. Torunianie grali w osłabieniu po karze Artura Fraszki, a przewagę wykorzystał Miro Ruokonen. W 16. minucie było już 0:2, gdy Patryk Wronka wykorzystał dogranie Kacpra Maciasia.

Po przerwie Energa próbowała wrócić do meczu, ale skuteczność nadal była po stronie gości. W 32. minucie Ruokonen zdobył swoją drugą bramkę i przed ostatnią tercją GKS prowadził 3:0.

Najtrudniejszy fragment dla Torunian przyszedł w trzeciej odsłonie. Katowiczanie wykorzystali błędy gospodarzy i w ciągu kilku minut dołożyli kolejne trafienia. Na listę strzelców wpisali się Patryk Krężołek, Jakub Hofman, Jonasz Hofman i Pontus Englund.

KH Energa Toruń – GKS Katowice 0:7 (0:2, 0:1, 0:4)

Dyscyplina: hokej na lodzie
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