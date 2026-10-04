Pierwsza porażka KH Energi Toruń. GKS Katowice rozbił Stalowe Pierniki na Tor-Torze

KH Energa Toruń straciła miano niepokonanej w TAURON Hokej Lidze. W 7. kolejce Stalowe Pierniki przegrały u siebie z GKS-em Katowice aż 0:7. Goście od początku narzucili swoje warunki i z każdą tercją powiększali przewagę.

Pierwsze minuty były jeszcze dość wyrównane, ale przełom nastąpił w 9. minucie. Torunianie grali w osłabieniu po karze Artura Fraszki, a przewagę wykorzystał Miro Ruokonen. W 16. minucie było już 0:2, gdy Patryk Wronka wykorzystał dogranie Kacpra Maciasia.



Po przerwie Energa próbowała wrócić do meczu, ale skuteczność nadal była po stronie gości. W 32. minucie Ruokonen zdobył swoją drugą bramkę i przed ostatnią tercją GKS prowadził 3:0.



Najtrudniejszy fragment dla Torunian przyszedł w trzeciej odsłonie. Katowiczanie wykorzystali błędy gospodarzy i w ciągu kilku minut dołożyli kolejne trafienia. Na listę strzelców wpisali się Patryk Krężołek, Jakub Hofman, Jonasz Hofman i Pontus Englund.



KH Energa Toruń – GKS Katowice 0:7 (0:2, 0:1, 0:4)