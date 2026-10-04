Nagrody dla Macieja Cuske za „czuły film o dorastaniu, ojcostwie i męskich emocjach"

Bydgoszcz Iwona Chmielewska gościem specjalnym drugich urodzin Domu Liter w Bydgoszczy Wystawa prac Iwony Chmielewskiej czynna jest w bydgoskim Domu Liter przy ul. Podwale. Autorka i ilustratorka książek dla dzieci i dorosłych opowiadała w Polskim…