Nagrody dla Macieja Cuske za „czuły film o dorastaniu, ojcostwie i męskich emocjach"

„Kandydaci śmierci” w reżyserii bydgoszczanina Macieja Cuske z nagrodami na 13. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym TAURON Młode Horyzonty.
Nagrodę Główną Młodych Horyzontów im. Katarzyny Stoparczyk, dla najlepszej polskiej produkcji, otrzymali: bydgoski reżyser Maciej Cuske i producentka Ewa Hoffmann.
Obrazowi „Kandydaci śmierci" przyznano też nagrodę dla najlepszego filmu Konkursu Dokumentów za - jak czytamy w uzasadnieniu jury - „czuły film o dorastaniu, przyjaźni, ojcostwie i męskich emocjach, gdzie miłość do kina i zarażanie pasją staje się spoiwem relacji, która przetrwała lata”.
Międzynarodowy Festiwal Filmowy TAURON Młode Horyzonty odbył się w tym roku po rqz trzynasty w 48 miastach Polski.