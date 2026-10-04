Bydgoski reżyser Maciej Cuske/fot. Piotr Walczak, Archiwum
Kultura

Nagrody dla Macieja Cuske za „czuły film o dorastaniu, ojcostwie i męskich emocjach"

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„Kandydaci śmierci” w reżyserii bydgoszczanina Macieja Cuske z nagrodami na 13. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym TAURON Młode Horyzonty.

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Nagrodę Główną Młodych Horyzontów im. Katarzyny Stoparczyk, dla najlepszej polskiej produkcji, otrzymali: bydgoski reżyser Maciej Cuske i producentka Ewa Hoffmann.

Obrazowi „Kandydaci śmierci" przyznano też nagrodę dla najlepszego filmu Konkursu Dokumentów za - jak czytamy w uzasadnieniu jury - „czuły film o dorastaniu, przyjaźni, ojcostwie i męskich emocjach, gdzie miłość do kina i zarażanie pasją staje się spoiwem relacji, która przetrwała lata”.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy TAURON Młode Horyzonty odbył się w tym roku po rqz trzynasty w 48 miastach Polski.

TAGI: Maciej Cuskefilm„Kandydaci śmierci"nagroda dla filmu
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