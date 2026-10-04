Noteć była o krok od odwrócenia meczu. Pierwsza porażka Inowrocławian w sezonie

KSK Qemetica Noteć Inowrocław poniosła pierwszą porażkę w sezonie PZKosz 1 Ligi Mężczyzn. W meczu 3. kolejki Kujawiacy przegrali na wyjeździe z Polonią Warszawa 87:90, choć w samej końcówce zbliżyli się do rywali na jeden punkt.

Polonia prowadziła przez większość spotkania i po trzech kwartach miała siedem punktów przewagi. Noteć najlepszy fragment rozegrała w ostatniej odsłonie. Na trzy sekundy przed końcem, po trafieniu po zbiórce w ataku, było już tylko 88:87 dla gospodarzy.



Inowrocławianie musieli faulować, a Jacoby Ross wykorzystał dwa rzuty wolne i ustalił wynik. Noteć przegrała też walkę na tablicach, a dodatkowo zmarnowała dziewięć rzutów wolnych.

Najwięcej punktów dla gości zdobyli Michał Kroczak – 22, Jakub Sobiech – 18 i Jakub Lis – 16. Po trzech kolejkach Noteć ma bilans dwóch zwycięstw i jednej porażki.



KKS Polonia Warszawa – KSK Qemetica Noteć Inowrocław 90:87 (17:12, 23:25, 29:25, 21:25)