Ćwiczenia z udziałem Terytorialsów w odtoruńskim w Czernikowie/fot: Michał Zaręba, Archiwum
KRAJ I ŚWIAT

Wiceszefowa MON: Będzie 70 dodatkowych terminów szkoleń „wGotowości”

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Wystarczy mieć skończone 13 lat i zapisać się przez mObywatela. Wojska Obrony Terytorialnej przygotowały 70 dodatkowych terminów szkoleń „wGotowości”.

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We wpisie na platformie X wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że szkolenia „wGotowości”, organizowane przez resort, wzbudzają tak duże zainteresowanie, że nie zawsze można było znaleźć wolne miejsca. „Dlatego Terytorialsi przygotowali dodatkowe 70 terminów” - poinformowała.

„wGotowości” to przygotowany przez MON i Wojsko Polskie program powszechnych szkoleń obronnych, skierowanych do cywilów. W programie zaplanowano dwie ścieżki, „Odporność” i „Rezerwy”. W ramach pierwszej z nich cywile bez związków z wojskiem mogą skorzystać ze szkoleń z czterech obszarów: pomocy medycznej, cyberbezpieczeństwa i cyberhigieny, survivalu oraz tzw. podstawowego kursu bezpieczeństwa, obejmującego np. zasady zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Szkolenia są jednodniowe i trwają ok. ośmiu godzin. Pilotaż tej ścieżki rozpoczął się w listopadzie 2025 r,, a do końca ubiegłego roku zorganizowano cztery edycje organizowanych w weekendy szkoleń.

Szkolenia w ramach drugiej ścieżki, „Rezerw”, mają rozpocząć się w przyszłym roku i być skierowane do osób chcących zdobyć podstawowe przeszkolenie wojskowe, obejmujące np. obsługę broni; celem jest wsparcie systemu szkolenia rezerw dla Wojska Polskiego.

TAGI: wojskoWojsko Polskieszkolenia„wGotowości”
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