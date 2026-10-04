IV liga: Festiwal goli w Tłuchowie i Solcu. Pogoń straciła punkty [wyniki 10. kolejki]

Unia Solec Kujawski utrzymała prowadzenie po 10. kolejce IV ligi kujawsko-pomorskiej. Lider rozbił Noteć Gębice 6:2 i ma już 27 punktów. Równie efektownie zagrała Tłuchowia Tłuchowo, która wygrała z Cuiavią Inowrocław aż 6:0 i wyprzedziła w tabeli Pogoń Mogilno.
Wyniki 10. kolejki:
Pogoń Mogilno – Kujawiak Kowal 3:3
Mustang Ostaszewo – Sparta Brodnica 3:3
Unia Wąbrzeźno – Orlęta Aleksandrów Kujawski 2:2
Wisła Dobrzyń nad Wisłą – Victoria Czernikowo 4:0
Tłuchowia Tłuchowo – Cuiavia Inowrocław 6:0
Unia Solec Kujawski – Noteć Gębice 6:2
Łokietek Brześć Kujawski – Skrwa Skrwilno 0:2
Lech Rypin – Pomorzanin Toruń 0:1
Start Pruszcz – Rawys Raciąż 0:0
Czołówka tabeli kujawsko-pomorskiej IV ligi:
1. Unia Solec Kujawski – 27 pkt
2. Tłuchowia Tłuchowo – 24 pkt
3. Pogoń Mogilno – 23 pkt
4. Unia Wąbrzeźno – 21 pkt
5. Wisła Dobrzyń nad Wisłą – 19 pkt
6. Sparta Brodnica – 18 pkt
7. Mustang Ostaszewo – 18 pkt