Pomagają w leczeniu, rehabilitacji i finansowaniu terapii. Bieg po oddech w Bydgoszczy

Dziesiątki osób pobiegły w niedzielę w bydgoskim Myślęcinku dla chorych na mukowiscydozę. Imprezie towarzyszył piknik na polanie Różopole.

- Biegam, bo lubię to wydarzenie. To fantastyczna akcja dla osób chorych, ale też fantastyczna trasa dla nas. Biegniemy dwie pętle, każda ma długość 2,5 km – mówiła jedna z uczestniczek.



Dochód z wydarzenia będzie przeznaczony na działalność Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.



- Od prawie 40 lat pomagamy osobom chorym na mukowiscydozę, wspieramy je w leczeniu, rehabilitacji, w finansowaniu drogiego leczenia – mówiła Polskiemu Radiu PiK Aneta Mazgaj z PTWzM. – Wszystko zależy od stopnia zaawansowania choroby – niektórzy mają postać łagodniejszą, inni cięższą. To choroba wielonarządowa. Są też odmiany atakujące układ pokarmowy, niektóre mutacje genetyczne atakują układ oddechowy.



Jak dodaje, obecnie są wprowadzone leki przyczynowe, dzięki którym chorzy mogą normalnie żyć, ale nie wszyscy kwalifikują się do tego leczenia.



