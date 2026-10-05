Jak się bronić przed rakiem płuc? Pilotażowy program w bydgoskim Centrum Onkologii

Jeszcze w październiku rozpocznie się nowy, finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia program badań przesiewowych w kierunku raka płuca. Centrum Onkologii w Bydgoszczy, które ma doświadczenie w realizacji pilotażowego programu takich badań, złożyło ofertę w konkursie NFZ.

Z programu będą mogli skorzystać obecni i byli palacze.



- Będzie się składał z kilku etapów, pierwszy to wizyta kwalifikująca u lekarza – tłumaczył w Polskim Radiu PiK doktor Błażej Przybysławski. - Następnie będzie wykonywana nisko-dawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej. Po niej odbędzie się wizyta wynikowa, gdzie dokonamy analizy obrazu i pacjent otrzyma zalecenia, w zależności od uzyskanego wyniku.



Mówi doktor Błażej Przybysławski:



Pierwsze zapisy na darmową tomografię klatki piersiowej ruszą w drugiej połowie października

ocznie około 20,7 tys. nowych zachorowań

26 tys. osób umiera z jego powodu.