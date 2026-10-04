Zmarła siostra Anastazja. Miliony Polaków sięgały po jej przepisy

W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik. Była słynną kucharką w Polsce i autorką książek kulinarnych, które stały się bestsellerem.
Polacy uwielbiali jej książki
O śmierci zakonnicy poinformował portal Deon. Siostra Anastazja przygodę z gotowaniem zaczęła w momencie, kiedy wstąpiła do zakonu Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Przygotowywała potrawy dla dzieci z niepełnosprawnościami, a później dla wspólnoty krakowskich jezuitów.
Później Polacy poznali ją jako autorkę książek kucharskich, które z czasem zaczęły cieszyć się ogromną popularnością. Łącznie zakonnica wydała 17 książek. Łączny nakład jednego tytułu sięgnął 400 tysięcy sztuk. Poradniki sprzedały się w nakładzie 4 milionów egzemplarzy.
W 2018 roku siostra Anastazja przeszła na emeryturę i zamieszkała w klasztorze na krakowskiej Woli Justowskiej. Otrzymała nagrodę Feniks Specjalny 2019 za wkład w edukację kulinarną polskich rodzin.
Przed zakonem
Anastazja Pustelnik (Krystyna Pustelnik) urodziła się w 1950 roku we wsi Dylągowa na Podkarpaciu. Jej dom rodzinny spłonął podczas ataku UPA. Ojca straciła, kiedy miała pół roku. Jej matka zmarła, kiedy była nastolatką.