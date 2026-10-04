Zmarła siostra Anastazja. Miliony Polaków sięgały po jej przepisy

W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik. Była słynną kucharką w Polsce i autorką książek kulinarnych, które stały się bestsellerem.

Polacy uwielbiali jej książki





O śmierci zakonnicy poinformował portal Deon. Siostra Anastazja przygodę z gotowaniem zaczęła w momencie, kiedy wstąpiła do zakonu Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Przygotowywała potrawy dla dzieci z niepełnosprawnościami, a później dla wspólnoty krakowskich jezuitów.

W 2018 roku siostra Anastazja przeszła na emeryturę i zamieszkała w klasztorze na krakowskiej Woli Justowskiej. Otrzymała nagrodę Feniks Specjalny 2019 za wkład w edukację kulinarną polskich rodzin.





Przed zakonem





Anastazja Pustelnik (Krystyna Pustelnik) urodziła się w 1950 roku we wsi Dylągowa na Podkarpaciu. Jej dom rodzinny spłonął podczas ataku UPA. Ojca straciła, kiedy miała pół roku. Jej matka zmarła, kiedy była nastolatką.

Później Polacy poznali ją jako autorkę książek kucharskich, które z czasem zaczęły cieszyć się ogromną popularnością. Łącznie zakonnica wydała 17 książek. Łączny nakład jednego tytułu sięgnął 400 tysięcy sztuk. Poradniki sprzedały się w nakładzie 4 milionów egzemplarzy.