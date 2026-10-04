PRES Toruń w „jaskini lwa". Przed finałem PGE Ekstraligi rozmawiamy z Janem Ząbikiem

Czy Apator obroni przewagę i sięgnie po szóste złoto w historii? Choć Pres Grupa Deweloperska Toruń ma potężną zaliczkę z pierwszego meczu, ikona „Aniołów” Jan Ząbik podkreśla: tu nie ma miejsca na kalkulacje.

Zdaniem legendy Apatora, by obronić tytuł, wszyscy zawodnicy – od liderów po juniorów – muszą wznieść się na wyżyny swoich umiejętności i stanąć na wysokości zadania. Z Janem Ząbikiem rozmawiał nasz reporter Mariusz Luda.





Jan Ząbik (J.Z.): Cały sezon ciężko pracowaliśmy nad to, żeby ten wynik osiągnąć. Byłoby źle, żeby to stracić teraz.





Mariusz Luda (M.L.):





J.Z.: Tak, w sporcie jest różnie. Tutaj trzeba trochę szczęścia mieć, a przede wszystkim wszyscy muszą jechać dobrze w jedną stronę ten cel osiągnąć.





M.L.: Czy mamy dobry skład, dobrze przygotowany?





J.Z.:

Wielki finał rusza o 19:30. Relacja na żywo w Polskim Radiu PiK już po 19:00 w audycji „Muzyka i sport”.

20 punktów tej zaliczki to dużo czy mało? Sport niejedno już widział.Na pewno są dobrzy chłopacy, rozumiejący się. Jeden drugiemu jest pomocnym, jest atmosfera i to cieszy. Jak jest atmosfera, to się wtedy wszystko pokona.