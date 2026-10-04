Maksymilian Pawełczak wygrał Zlatą Stuhę! Bydgoszczanin najlepszy w Pardubicach/fot. Archiwalne/Maciej Wilkowski
SPORT

Maksymilian Pawełczak wygrał Zlatą Stuhę! Bydgoszczanin najlepszy w Pardubicach

Wielkość czcionkiAa

17-letni wychowanek Abramczyk Polonii Bydgoszcz wygrał 52. edycję Zlatej Stuhy w Pardubicach. Pawełczak, który przed rokiem był drugi, tym razem triumfował w prestiżowym turnieju młodzieżowym, a w całych zawodach tylko raz nie wygrał swojego wyścigu.

Juniorzy Polonii i GKM-u narodową drużyną! Przyjemski, Pawełczak i Małkiewicz pojadą w ME par
Juniorzy Polonii i GKM-u narodową drużyną! Przyjemski, Pawełczak i Małkiewicz pojadą w ME par
Bartosz Zmarzlik wicemistrzem świata na żużlu! Robert Lambert przypieczętował tytuł na Motoarenie
„Całym sercem za Bartoszem Zmarzlikiem". W toruńskiej Motoarenie ciśnienie rośnie
Polonia Bydgoszcz obroniła mistrzostwo Polski juniorów! Srebro dla KS Toruń

Gryf od początku należał do ścisłej czołówki. Z kompletem zwycięstw wygrał swoją grupę eliminacyjną, a później był najlepszy także w półfinale.

W decydującym biegu Pawełczak pokonał Duńczyka Nicolaia Heiselberga i Brytyjczyka Williama Cairnsa. W finale wystąpił również Radosław Kowalski, który zajął szóste miejsce. Kacper Andrzejewski zakończył rywalizację w półfinale i został sklasyfikowany na ósmej pozycji. Dla Pawełczaka to szczególnie cenny sukces – przed rokiem w Pardubicach był drugi, przegrywając finał z Mario Häuslem.

Wyniki finału Zlatej Stuhy:
1. Maksymilian Pawełczak
2. Nicolai Heiselberg
3. William Cairns
4. Villads Pedersen
5. Patrick Hyjek
6. Radosław Kowalski

Dyscyplina: żużel
TAGI: ŻUŻLOWE EMOCJEMaksymilian PawełczakAbramczyk Polonia BydgoszczPolonia BydgoszczZlata StuhaPardubiceżużelmłodzieżowy żużelwychowanek Polonii Bydgoszczżużel BydgoszczRadosław KowalskiKacper AndrzejewskiNicolai HeiselbergWilliam Cairnsczarny sportsport w Bydgoszczy
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja PRES Toruń o krok od złota. We Wrocławiu będzie bronił dużej zaliczki. Relacja w PR PiK
następna informacja PRES Toruń w „jaskini lwa". Przed finałem PGE Ekstraligi rozmawiamy z Janem Ząbikiem

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Toruń

PRES Toruń w „jaskini lwa". Przed finałem PGE Ekstraligi rozmawiamy z Janem Ząbikiem

Czy Apator obroni przewagę i sięgnie po szóste złoto w historii? Choć Pres Grupa Deweloperska Toruń ma potężną zaliczkę z pierwszego meczu, ikona „Aniołów”…

Mariusz Luda JW
2026-10-04, 12:30
SPORT

Maksymilian Pawełczak wygrał Zlatą Stuhę! Bydgoszczanin najlepszy w Pardubicach

17-letni wychowanek Abramczyk Polonii Bydgoszcz wygrał 52. edycję Zlatej Stuhy w Pardubicach. Pawełczak, który przed rokiem był drugi, tym razem triumfował…

WS
2026-10-04, 09:14
SPORT

PRES Toruń o krok od złota. We Wrocławiu będzie bronił dużej zaliczki. Relacja w PR PiK

Żużlowcy PRES Grupy Deweloperskiej Toruń potrzebują 36 punktów do obrony mistrzostwa Polski. W niedzielę o godz. 19:30 zmierzą się na Stadionie Olimpijskim…

WS
2026-10-04, 07:42
SPORT

Sukcesy Katarzyny Wasick podczas pływackiego Pucharu Świata. Polka dwa razy stanęła na podium

Katarzyna Wasick ma za sobą udany start w Pucharze Świata na krótkim basenie w Baku. Jedyna polska przedstawicielka w zmaganiach wywalczyła pierwsze i drugie…

PAP PG
2026-10-03, 23:29
SPORT

Pomorzanin Toruń wrócił na szlak zwycięstw, pokonując lidera. LKS Gąsawa buduje dobrą serię

Oba zespoły z naszego regionu ze zwycięstwami w 4. kolejce Superligi hokeja na trawie. HK Pomorzanin Toruń wygrał u siebie z KS Wartą Poznań 3:2. LKS Gąsawa…

PG
2026-10-03, 22:43
SPORT

Energa Toruń z ważnym zwycięstwem u siebie. Kompromitujący występ Artego Bydgoszcz

Bardzo różne emocje swoim kibicom dostarczyły koszykarki Energi Toruń i Artego Bydgoszcz w 2. kolejce PGE Basket Ligi Kobiet. Torunianki pokonały we własnej…

PG
2026-10-03, 21:32
SPORT

Astoria udanie wróciła do koszykarskiej elity. Twarde Pierniki Toruń zaczęły sezon od przegranej

Koszykarze Enea Łaciate Astorii Bydgoszcz i Arriva Lotto Twardych Pierników Toruń ze zmiennym szczęściem rozpoczęli walkę w nowym sezonie PGE Basket Ligi…

PG
2026-10-03, 20:15
SPORT

Elana lepsza od lidera, Chemik od ostatniej drużyny w tabeli. Wda rozbita na własnym boisku

11. kolejka Betclic III Ligi grupy 2 okazała się szczęśliwa dla Elany Toruń i Chemika Bydgoszcz, czyli drużyn walczących obecnie o utrzymanie. Obie ekipy…

PG
2026-10-03, 18:42
SPORT

Siatkarki Pałacu i Sokoła zaczęły od porażki. Bydgoszczanki z punktem, Mogilnianki z niedosytem

Drużyny Metalkas Pałacu Bydgoszcz i Sokoła & Hagric Mogilno rozpoczęły walkę w nowym sezonie Tauron Ligi Kobiet. Zespoły zaczęły rywalizację od domowych…

PG
2026-10-03, 17:50
Bydgoszcz

Emocje na stadionie bydgoskiego Chemika. Ekipa Polskiego Radia PiK zagrała w meczu charytatywnym

Za nami dziewiąta edycja Wielkiego Meczu Charytatywnego Metropolii Bydgoszcz. Dochód ze spotkania wesprze bydgoskie placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz Centrum…

JW
2026-10-03, 16:45
SPORT

Astoria Bydgoszcz wraca na salony. Na początek starcie z wicemistrzem Polski. Relacja w PR PiK

Koszykarze Enea Łaciate Astorii Bydgoszcz rozegrają pierwszy od ponad trzech lat mecz w ekstraklasie. Bydgoszczanie zaczną zmagania w PGE Basket Lidze przed…

PG
2026-10-03, 08:46
Toruń

Kolarz z Torunia wicemistrzem Europy. Jan Jackowiak drugi w rywalizacji zawodników do lat 23

Jan Jackowiak na podium kolarskich mistrzostw Europy rozgrywanych w Słowenii. Torunianin zdobył srebrny medal w wyścigu ze startu wspólnego zawodników do…

PAP PG
2026-10-03, 05:30
więcej wiadomości
0:00 0:00