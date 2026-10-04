Maksymilian Pawełczak wygrał Zlatą Stuhę! Bydgoszczanin najlepszy w Pardubicach

17-letni wychowanek Abramczyk Polonii Bydgoszcz wygrał 52. edycję Zlatej Stuhy w Pardubicach. Pawełczak, który przed rokiem był drugi, tym razem triumfował w prestiżowym turnieju młodzieżowym, a w całych zawodach tylko raz nie wygrał swojego wyścigu.

Gryf od początku należał do ścisłej czołówki. Z kompletem zwycięstw wygrał swoją grupę eliminacyjną, a później był najlepszy także w półfinale.



W decydującym biegu Pawełczak pokonał Duńczyka Nicolaia Heiselberga i Brytyjczyka Williama Cairnsa. W finale wystąpił również Radosław Kowalski, który zajął szóste miejsce. Kacper Andrzejewski zakończył rywalizację w półfinale i został sklasyfikowany na ósmej pozycji. Dla Pawełczaka to szczególnie cenny sukces – przed rokiem w Pardubicach był drugi, przegrywając finał z Mario Häuslem.



Wyniki finału Zlatej Stuhy:

1. Maksymilian Pawełczak

2. Nicolai Heiselberg

3. William Cairns

4. Villads Pedersen

5. Patrick Hyjek

6. Radosław Kowalski