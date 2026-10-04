PRES Toruń o krok od złota. We Wrocławiu będzie bronił dużej zaliczki. Relacja w PR PiK

Żużlowcy PRES Grupy Deweloperskiej Toruń potrzebują 36 punktów do obrony mistrzostwa Polski. W niedzielę o godz. 19:30 zmierzą się na Stadionie Olimpijskim z BETARD Spartą Wrocław. Po zwycięstwie 55:35 na Motoarenie „Anioły” mają 20 oczek zaliczki. Relację z rewanżowego finału przeprowadzi Polskie Radio PiK w audycji „Muzyka i Sport”.

Przewaga wypracowana w Toruniu stawia zespół Piotra Barona w bardzo dobrej sytuacji, ale we Wrocławiu gospodarze z pewnością spróbują od początku narzucić swoje warunki. Największy ciężar odrabiania strat powinien spocząć na Artiomie Łagucie, Bradym Kurtzu i Danie Bewleyu. Niepewny pozostaje występ Bartłomieja Kowalskiego, który wraca po kontuzji.



PRES pojedzie w takim samym zestawieniu jak w pierwszym finale. Siłą Torunian mają być Robert Lambert, Emil Sajfutdinow, Patryk Dudek i Mikkel Michelsen. Duńczyk był jednym z bohaterów pierwszego spotkania, zdobywając 14 punktów.



Stawką niedzielnego rewanżu jest szóste drużynowe mistrzostwo Polski dla toruńskiego klubu. „Anioły” sięgały po złoto w latach 1986, 1990, 2001, 2008 i 2025.



Pierwszy bieg meczu BETARD Sparta Wrocław – PRES Grupa Deweloperska Toruń o godz. 19:30. Relacja na antenie Polskiego Radia PiK.



Awizowane składy:

BETARD Sparta Wrocław:

9. Artiom Łaguta

10. Maciej Janowski

11. Bartłomiej Kowalski

12. Daniel Bewley

13. Brady Kurtz

14. Mikkel Andersen

15. Marcel Kowolik



PRES Grupa Deweloperska:

1. Patryk Dudek

2. Robert Lambert

3. Norick Bloedorn

4. Mikkel Michelsen

5. Emil Sajfutdinow

6. Antoni Kawczyński

7. Mikołaj Duchiński