PRES Toruń o krok od złota. We Wrocławiu będzie bronił dużej zaliczki. Relacja w PR PiK

Żużlowcy PRES Grupy Deweloperskiej Toruń potrzebują 36 punktów do obrony mistrzostwa Polski. W niedzielę o godz. 19:30 zmierzą się na Stadionie Olimpijskim z BETARD Spartą Wrocław. Po zwycięstwie 55:35 na Motoarenie „Anioły” mają 20 oczek zaliczki. Relację z rewanżowego finału przeprowadzi Polskie Radio PiK w audycji „Muzyka i Sport”.
Przewaga wypracowana w Toruniu stawia zespół Piotra Barona w bardzo dobrej sytuacji, ale we Wrocławiu gospodarze z pewnością spróbują od początku narzucić swoje warunki. Największy ciężar odrabiania strat powinien spocząć na Artiomie Łagucie, Bradym Kurtzu i Danie Bewleyu. Niepewny pozostaje występ Bartłomieja Kowalskiego, który wraca po kontuzji.
PRES pojedzie w takim samym zestawieniu jak w pierwszym finale. Siłą Torunian mają być Robert Lambert, Emil Sajfutdinow, Patryk Dudek i Mikkel Michelsen. Duńczyk był jednym z bohaterów pierwszego spotkania, zdobywając 14 punktów.
Stawką niedzielnego rewanżu jest szóste drużynowe mistrzostwo Polski dla toruńskiego klubu. „Anioły” sięgały po złoto w latach 1986, 1990, 2001, 2008 i 2025.
Pierwszy bieg meczu BETARD Sparta Wrocław – PRES Grupa Deweloperska Toruń o godz. 19:30. Relacja na antenie Polskiego Radia PiK.
Awizowane składy:
BETARD Sparta Wrocław:
9. Artiom Łaguta
10. Maciej Janowski
11. Bartłomiej Kowalski
12. Daniel Bewley
13. Brady Kurtz
14. Mikkel Andersen
15. Marcel Kowolik
PRES Grupa Deweloperska:
1. Patryk Dudek
2. Robert Lambert
3. Norick Bloedorn
4. Mikkel Michelsen
5. Emil Sajfutdinow
6. Antoni Kawczyński
7. Mikołaj Duchiński