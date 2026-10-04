Stowarzyszenie Sue Ryder w Bydgoszczy ma już 25 lat. /fot. Monika Siwak
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Symfoniczny rock dla podopiecznych i pomocników stowarzyszenia Sue Ryder w Bydgoszczy [wideo]

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Żuki i orkiestra Marka Czekały zagrali rockowe przeboje dla podopiecznych, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy i wszystkich wspierających Stowarzyszenie Sue Ryder w Bydgoszczy. Z okazji 25-lecia organizacji w Akademii Muzycznej odbył się 25 koncert „Głosy dla Hospicjum".

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Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Strzelecki wyróżnił współpracowników, wręczył stypendia i sam został nagrodzony - przez samorząd miasta i województwa. Ilu osobom organizacja pomogła?

- Nie liczyliśmy, ale jestem przekonany, że pewnie mówimy o co najmniej kilku tysiącach osób. Hospicjum to też życie, ten ostatni okres życia można przeżyć godnie, będąc przede wszystkim jakby w centrum uwagi specjalistów i warto z tej pomocy korzystać, czy to w hospicjum domowym, czy to w stacjonarnym. W hospicjum domowym dla dzieciaków, dzieci przez bardzo wiele lat przebywają, bo to są wady genetyczne, wady metaboliczne. To jest też wsparcie medyczne. W hospicjum domowym można być przez 20, 30 lat - wskazuje Krzysztof Strzelecki.

Koncert odbył się też z okazji Światowego Dnia Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej.

Relacja Moniki Siwak

Stowarzyszenie Sue Ryder w Bydgoszczy ma już 25 lat. /wideo Monika Siwak

TAGI: stowarzyszenie sue ryderhospicjumbydgoszczjubileuszpomocakademia muzyczna
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