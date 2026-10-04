Symfoniczny rock dla podopiecznych i pomocników stowarzyszenia Sue Ryder w Bydgoszczy [wideo]

Żuki i orkiestra Marka Czekały zagrali rockowe przeboje dla podopiecznych, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy i wszystkich wspierających Stowarzyszenie Sue Ryder w Bydgoszczy. Z okazji 25-lecia organizacji w Akademii Muzycznej odbył się 25 koncert „Głosy dla Hospicjum".

Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Strzelecki wyróżnił współpracowników, wręczył stypendia i sam został nagrodzony - przez samorząd miasta i województwa. Ilu osobom organizacja pomogła?



- Nie liczyliśmy, ale jestem przekonany, że pewnie mówimy o co najmniej kilku tysiącach osób. Hospicjum to też życie, ten ostatni okres życia można przeżyć godnie, będąc przede wszystkim jakby w centrum uwagi specjalistów i warto z tej pomocy korzystać, czy to w hospicjum domowym, czy to w stacjonarnym. W hospicjum domowym dla dzieciaków, dzieci przez bardzo wiele lat przebywają, bo to są wady genetyczne, wady metaboliczne. To jest też wsparcie medyczne. W hospicjum domowym można być przez 20, 30 lat - wskazuje Krzysztof Strzelecki.



Koncert odbył się też z okazji Światowego Dnia Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej.