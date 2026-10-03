Sukcesy Katarzyny Wasick podczas pływackiego Pucharu Świata. Polka dwa razy stanęła na podium

Katarzyna Wasick ma za sobą udany start w Pucharze Świata na krótkim basenie w Baku. Jedyna polska przedstawicielka w zmaganiach wywalczyła pierwsze i drugie miejsce.

Z pierwszego sukcesu Polka cieszyła się w piątek. Zawodniczka AZS-u AWF Katowice triumfowała na 50 metrów stylem dowolnym. Jej czas to 23,56.



Dzień później Wasick zajęła drugą lokatę na 100 metrów stylem dowolnym. 34-latka osiągnęła rezultat 52,12, tracąc do zwyciężczyni 1,34 sekundy.



Impreza rozgrywana nieprzerwanie od 1988 roku pierwszy raz w historii gościła w stolicy Azerbejdżanu. Uczestnicy będą teraz rywalizować w Uzbekistanie (8-10 października) i Kazachstanie (15-17 października).