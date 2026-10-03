Katarzyna Wasick z dobrymi wynikami w Pucharze Świata/fot. pixabay.com
SPORT

Sukcesy Katarzyny Wasick podczas pływackiego Pucharu Świata. Polka dwa razy stanęła na podium

Wielkość czcionkiAa

Katarzyna Wasick ma za sobą udany start w Pucharze Świata na krótkim basenie w Baku. Jedyna polska przedstawicielka w zmaganiach wywalczyła pierwsze i drugie miejsce.

Astoria udanie wróciła do koszykarskiej elity. Twarde Pierniki Toruń zaczęły sezon od przegranej
Astoria udanie wróciła do koszykarskiej elity. Twarde Pierniki Toruń zaczęły sezon od przegranej
Siatkarki Pałacu i Sokoła zaczęły od porażki. Bydgoszczanki z punktem, Mogilnianki z niedosytem

Z pierwszego sukcesu Polka cieszyła się w piątek. Zawodniczka AZS-u AWF Katowice triumfowała na 50 metrów stylem dowolnym. Jej czas to 23,56.

Dzień później Wasick zajęła drugą lokatę na 100 metrów stylem dowolnym. 34-latka osiągnęła rezultat 52,12, tracąc do zwyciężczyni 1,34 sekundy.

Impreza rozgrywana nieprzerwanie od 1988 roku pierwszy raz w historii gościła w stolicy Azerbejdżanu. Uczestnicy będą teraz rywalizować w Uzbekistanie (8-10 października) i Kazachstanie (15-17 października).

Dyscyplina: pływanie
TAGI: katarzyna wasickpływaniepuchar światakrótki basen
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Pomorzanin Toruń wrócił na szlak zwycięstw, pokonując lidera. LKS Gąsawa buduje dobrą serię

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

SPORT

Sukcesy Katarzyny Wasick podczas pływackiego Pucharu Świata. Polka dwa razy stanęła na podium

Katarzyna Wasick ma za sobą udany start w Pucharze Świata na krótkim basenie w Baku. Jedyna polska przedstawicielka w zmaganiach wywalczyła pierwsze i drugie…

PAP PG
2026-10-03, 23:29
SPORT

Pomorzanin Toruń wrócił na szlak zwycięstw, pokonując lidera. LKS Gąsawa buduje dobrą serię

Oba zespoły z naszego regionu ze zwycięstwami w 4. kolejce Superligi hokeja na trawie. HK Pomorzanin Toruń wygrał u siebie z KS Wartą Poznań 3:2. LKS Gąsawa…

PG
2026-10-03, 22:43
SPORT

Energa Toruń z ważnym zwycięstwem u siebie. Kompromitujący występ Artego Bydgoszcz

Bardzo różne emocje swoim kibicom dostarczyły koszykarki Energi Toruń i Artego Bydgoszcz w 2. kolejce PGE Basket Ligi Kobiet. Torunianki pokonały we własnej…

PG
2026-10-03, 21:32
SPORT

Astoria udanie wróciła do koszykarskiej elity. Twarde Pierniki Toruń zaczęły sezon od przegranej

Koszykarze Enea Łaciate Astorii Bydgoszcz i Arriva Lotto Twardych Pierników Toruń ze zmiennym szczęściem rozpoczęli walkę w nowym sezonie PGE Basket Ligi…

PG
2026-10-03, 20:15
SPORT

Elana lepsza od lidera, Chemik od ostatniej drużyny w tabeli. Wda rozbita na własnym boisku

11. kolejka Betclic III Ligi grupy 2 okazała się szczęśliwa dla Elany Toruń i Chemika Bydgoszcz, czyli drużyn walczących obecnie o utrzymanie. Obie ekipy…

PG
2026-10-03, 18:42
SPORT

Siatkarki Pałacu i Sokoła zaczęły od porażki. Bydgoszczanki z punktem, Mogilnianki z niedosytem

Drużyny Metalkas Pałacu Bydgoszcz i Sokoła & Hagric Mogilno rozpoczęły walkę w nowym sezonie Tauron Ligi Kobiet. Zespoły zaczęły rywalizację od domowych…

PG
2026-10-03, 17:50
Bydgoszcz

Emocje na stadionie bydgoskiego Chemika. Ekipa Polskiego Radia PiK zagrała w meczu charytatywnym

Za nami dziewiąta edycja Wielkiego Meczu Charytatywnego Metropolii Bydgoszcz. Dochód ze spotkania wesprze bydgoskie placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz Centrum…

JW
2026-10-03, 16:45
SPORT

Astoria Bydgoszcz wraca na salony. Na początek starcie z wicemistrzem Polski. Relacja w PR PiK

Koszykarze Enea Łaciate Astorii Bydgoszcz rozegrają pierwszy od ponad trzech lat mecz w ekstraklasie. Bydgoszczanie zaczną zmagania w PGE Basket Lidze przed…

PG
2026-10-03, 08:46
Toruń

Kolarz z Torunia wicemistrzem Europy. Jan Jackowiak drugi w rywalizacji zawodników do lat 23

Jan Jackowiak na podium kolarskich mistrzostw Europy rozgrywanych w Słowenii. Torunianin zdobył srebrny medal w wyścigu ze startu wspólnego zawodników do…

PAP PG
2026-10-03, 05:30
SPORT

Janowski wicemistrzem Europy. Polak wygrał w Pardubicach, mistrzem został Madsen. Brąz Woryny

Maciej Janowski wywalczył indywidualne wicemistrzostwo Europy na żużlu. Polak zakończył rywalizację na drugim miejscu w cyklu SEC, po tym, jak wygrał ostatnią…

PG
2026-10-02, 23:38
SPORT

Liga Narodów: Polacy rozgromili Rumunię w drugiej połowie! Robert Lewandowski z hat-trickiem

Piłkarska reprezentacja Polski z pierwszym zwycięstwem w grupie czwartej dywizji B Ligi Narodów. W swoim trzecim spotkaniu „biało-czerwoni” pokonali na…

PG
2026-10-02, 22:45
SPORT

KH Energa z bardzo cennym zwycięstwem. Torunianie zdominowali mistrza Polski na jego terenie

KH Energa Toruń kontynuuje świetną serię w Tauron Hokej Lidze. Podopieczni Samiego Hirvonena odnieśli szóste zwycięstwo z rzędu, w 6. kolejce pokonując…

PG
2026-10-02, 21:33
więcej wiadomości
0:00 0:00