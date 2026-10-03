Pomorzanin Toruń wrócił na szlak zwycięstw, pokonując lidera. LKS Gąsawa buduje dobrą serię

Oba zespoły z naszego regionu ze zwycięstwami w 4. kolejce Superligi hokeja na trawie. HK Pomorzanin Toruń wygrał u siebie z KS Wartą Poznań 3:2. LKS Gąsawa pokonał z kolei AZS Politechnikę Poznańską 2:1.

Pomorzanin w ostatnich dwóch meczach zdobył tylko punkt, m.in. przegrywając derby województwa kujawsko-pomorskiego. Trudno było o wielki optymizm, gdy do Grodu Kopernika zawitał niepokonany lider.



Pojedynek zaczął się świetnie dla „Pomorka”, który objął prowadzenie w 3. minucie po trafieniu Wojciecha Rutkowskiego. Jeszcze jednak przed przerwą wynik się odwrócił (1:2). Torunianie wyrównali krótko po wznowieniu gry, w 34. minucie bramkę zdobył Michał Raciniewski. Gospodarze poszli za ciosem w 52. minucie, gola na wagę trzech punktów strzelił Wojciech Rutkowski.



HK Pomorzanin Toruń – KS Warta Poznań 3:2

Bramki dla Pomorzanina: Rutkowski (3, 52), Raciniewski (34)



LKS po dwóch wygranych z rzędu zagrał w Gnieźnie w roli gospodarza z Politechniką, mającą, jak Gąsawianie, pięć punktów na koncie. Zgodnie zatem z oczekiwaniami doszło do wyrównanego starcia. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Na początku drugiej części, w 34. minucie drogę do bramki znaleźli Poznaniacy. Beniaminek odpowiedział w 37. minucie trafieniem Ofala Draheima. W 50. minucie z kolei wynik ustalił Jakub Janicki.



LKS Gąsawa – AZS Politechnika Poznańska 2:1

Bramki dla LKS-u: Draheim (37), Janicki (50)