Pomorzanin Toruń z bardzo cennym triumfem/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
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Pomorzanin Toruń wrócił na szlak zwycięstw, pokonując lidera. LKS Gąsawa buduje dobrą serię

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Oba zespoły z naszego regionu ze zwycięstwami w 4. kolejce Superligi hokeja na trawie. HK Pomorzanin Toruń wygrał u siebie z KS Wartą Poznań 3:2. LKS Gąsawa pokonał z kolei AZS Politechnikę Poznańską 2:1.

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Pomorzanin w ostatnich dwóch meczach zdobył tylko punkt, m.in. przegrywając derby województwa kujawsko-pomorskiego. Trudno było o wielki optymizm, gdy do Grodu Kopernika zawitał niepokonany lider.

Pojedynek zaczął się świetnie dla „Pomorka”, który objął prowadzenie w 3. minucie po trafieniu Wojciecha Rutkowskiego. Jeszcze jednak przed przerwą wynik się odwrócił (1:2). Torunianie wyrównali krótko po wznowieniu gry, w 34. minucie bramkę zdobył Michał Raciniewski. Gospodarze poszli za ciosem w 52. minucie, gola na wagę trzech punktów strzelił Wojciech Rutkowski.

HK Pomorzanin Toruń – KS Warta Poznań 3:2
Bramki dla Pomorzanina: Rutkowski (3, 52), Raciniewski (34)

LKS po dwóch wygranych z rzędu zagrał w Gnieźnie w roli gospodarza z Politechniką, mającą, jak Gąsawianie, pięć punktów na koncie. Zgodnie zatem z oczekiwaniami doszło do wyrównanego starcia. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Na początku drugiej części, w 34. minucie drogę do bramki znaleźli Poznaniacy. Beniaminek odpowiedział w 37. minucie trafieniem Ofala Draheima. W 50. minucie z kolei wynik ustalił Jakub Janicki.

LKS Gąsawa – AZS Politechnika Poznańska 2:1
Bramki dla LKS-u: Draheim (37), Janicki (50)

Dyscyplina: hokej na trawie
TAGI: lks gąsawapomorzanin toruńhokej na trawiesuperliga hokeja na trawiesuperliga
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