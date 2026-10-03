Energa Toruń z ważnym zwycięstwem u siebie. Kompromitujący występ Artego Bydgoszcz

Bardzo różne emocje swoim kibicom dostarczyły koszykarki Energi Toruń i Artego Bydgoszcz w 2. kolejce PGE Basket Ligi Kobiet. Torunianki pokonały we własnej hali MB Zagłębie Sosnowiec 76:61. Bydgoszczanki z kolei uległy na wyjeździe 1KS Ślęzie Wrocław… 30:83.

Jako pierwsze na parkiet wyszły zawodniczki z Bydgoszczy. Po porażce w derbach podopieczne Krzysztofa Szewczyka chciały dobrze zaprezentować się w starciu z mocną Ślęzą. Sił wystarczyło jednak tylko na pierwszą kwartę, przegraną 13:18. Potem Artego zagrało beznadziejnie w ataku, zdobywając w kolejnych dwóch częściach odpowiednio… 2 i 5 punktów. Nieznaczna poprawa w czwartej kwarcie nic nie dała. Gospodynie natomiast robiły swoje, dlatego finalnie rozgromiły rywalki.



1KS Ślęza Wrocław – Artego Bydgoszcz 83:30 (18:13, 20:2, 20:5, 25:10)



Energa zmierzyła się z Zagłębiem aspirującym do czołówki. Rozpędzone derbowym zwycięstwem „Katarzynki” dość szybko przejęły inicjatywę (15:7). Wprawdzie pierwszą kwartę wygrały tylko 19:17, ale kilka minut później ich przewaga bardzo wyraźnie urosła (45:25). W drugiej połowie nie wydarzyło się zbyt wiele. Zawodniczki Elmedina Omanicia kontrolowały wynik, przyjezdne dopiero w końcówce nieco zmniejszyły rozmiary porażki.



Energa Toruń – MB Zagłębie Sosnowiec 76:61 (19:17, 27:8, 12:13, 18:23)