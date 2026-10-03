Artego Bydgoszcz zanotowało bardzo słaby występ/fot. PAP/Przemysław Karolczuk
SPORT

Energa Toruń z ważnym zwycięstwem u siebie. Kompromitujący występ Artego Bydgoszcz

Wielkość czcionkiAa

Bardzo różne emocje swoim kibicom dostarczyły koszykarki Energi Toruń i Artego Bydgoszcz w 2. kolejce PGE Basket Ligi Kobiet. Torunianki pokonały we własnej hali MB Zagłębie Sosnowiec 76:61. Bydgoszczanki z kolei uległy na wyjeździe 1KS Ślęzie Wrocław… 30:83.

Astoria udanie wróciła do koszykarskiej elity. Twarde Pierniki Toruń zaczęły sezon od przegranej
Astoria udanie wróciła do koszykarskiej elity. Twarde Pierniki Toruń zaczęły sezon od przegranej

Jako pierwsze na parkiet wyszły zawodniczki z Bydgoszczy. Po porażce w derbach podopieczne Krzysztofa Szewczyka chciały dobrze zaprezentować się w starciu z mocną Ślęzą. Sił wystarczyło jednak tylko na pierwszą kwartę, przegraną 13:18. Potem Artego zagrało beznadziejnie w ataku, zdobywając w kolejnych dwóch częściach odpowiednio… 2 i 5 punktów. Nieznaczna poprawa w czwartej kwarcie nic nie dała. Gospodynie natomiast robiły swoje, dlatego finalnie rozgromiły rywalki.

1KS Ślęza Wrocław – Artego Bydgoszcz 83:30 (18:13, 20:2, 20:5, 25:10)

Energa zmierzyła się z Zagłębiem aspirującym do czołówki. Rozpędzone derbowym zwycięstwem „Katarzynki” dość szybko przejęły inicjatywę (15:7). Wprawdzie pierwszą kwartę wygrały tylko 19:17, ale kilka minut później ich przewaga bardzo wyraźnie urosła (45:25). W drugiej połowie nie wydarzyło się zbyt wiele. Zawodniczki Elmedina Omanicia kontrolowały wynik, przyjezdne dopiero w końcówce nieco zmniejszyły rozmiary porażki.

Energa Toruń – MB Zagłębie Sosnowiec 76:61 (19:17, 27:8, 12:13, 18:23)

Dyscyplina: koszykówka
TAGI: artego bydgoszczenerga toruńkoszykówkapge basket liga kobietekstraklasa kobiet
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Astoria udanie wróciła do koszykarskiej elity. Twarde Pierniki Toruń zaczęły sezon od przegranej
następna informacja Pomorzanin Toruń wrócił na szlak zwycięstw, pokonując lidera. LKS Gąsawa buduje dobrą serię

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

SPORT

Pomorzanin Toruń wrócił na szlak zwycięstw, pokonując lidera. LKS Gąsawa buduje dobrą serię

Oba zespoły z naszego regionu ze zwycięstwami w 4. kolejce Superligi hokeja na trawie. HK Pomorzanin Toruń wygrał u siebie z KS Wartą Poznań 3:2. LKS Gąsawa…

PG
2026-10-03, 22:43
SPORT

Energa Toruń z ważnym zwycięstwem u siebie. Kompromitujący występ Artego Bydgoszcz

Bardzo różne emocje swoim kibicom dostarczyły koszykarki Energi Toruń i Artego Bydgoszcz w 2. kolejce PGE Basket Ligi Kobiet. Torunianki pokonały we własnej…

PG
2026-10-03, 21:32
SPORT

Astoria udanie wróciła do koszykarskiej elity. Twarde Pierniki Toruń zaczęły sezon od przegranej

Koszykarze Enea Łaciate Astorii Bydgoszcz i Arriva Lotto Twardych Pierników Toruń ze zmiennym szczęściem rozpoczęli walkę w nowym sezonie PGE Basket Ligi…

PG
2026-10-03, 20:15
SPORT

Elana lepsza od lidera, Chemik od ostatniej drużyny w tabeli. Wda rozbita na własnym boisku

11. kolejka Betclic III Ligi grupy 2 okazała się szczęśliwa dla Elany Toruń i Chemika Bydgoszcz, czyli drużyn walczących obecnie o utrzymanie. Obie ekipy…

PG
2026-10-03, 18:42
SPORT

Siatkarki Pałacu i Sokoła zaczęły od porażki. Bydgoszczanki z punktem, Mogilnianki z niedosytem

Drużyny Metalkas Pałacu Bydgoszcz i Sokoła & Hagric Mogilno rozpoczęły walkę w nowym sezonie Tauron Ligi Kobiet. Zespoły zaczęły rywalizację od domowych…

PG
2026-10-03, 17:50
Bydgoszcz

Emocje na stadionie bydgoskiego Chemika. Ekipa Polskiego Radia PiK zagrała w meczu charytatywnym

Za nami dziewiąta edycja Wielkiego Meczu Charytatywnego Metropolii Bydgoszcz. Dochód ze spotkania wesprze bydgoskie placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz Centrum…

JW
2026-10-03, 16:45
SPORT

Astoria Bydgoszcz wraca na salony. Na początek starcie z wicemistrzem Polski. Relacja w PR PiK

Koszykarze Enea Łaciate Astorii Bydgoszcz rozegrają pierwszy od ponad trzech lat mecz w ekstraklasie. Bydgoszczanie zaczną zmagania w PGE Basket Lidze przed…

PG
2026-10-03, 08:46
Toruń

Kolarz z Torunia wicemistrzem Europy. Jan Jackowiak drugi w rywalizacji zawodników do lat 23

Jan Jackowiak na podium kolarskich mistrzostw Europy rozgrywanych w Słowenii. Torunianin zdobył srebrny medal w wyścigu ze startu wspólnego zawodników do…

PAP PG
2026-10-03, 05:30
SPORT

Janowski wicemistrzem Europy. Polak wygrał w Pardubicach, mistrzem został Madsen. Brąz Woryny

Maciej Janowski wywalczył indywidualne wicemistrzostwo Europy na żużlu. Polak zakończył rywalizację na drugim miejscu w cyklu SEC, po tym, jak wygrał ostatnią…

PG
2026-10-02, 23:38
SPORT

Liga Narodów: Polacy rozgromili Rumunię w drugiej połowie! Robert Lewandowski z hat-trickiem

Piłkarska reprezentacja Polski z pierwszym zwycięstwem w grupie czwartej dywizji B Ligi Narodów. W swoim trzecim spotkaniu „biało-czerwoni” pokonali na…

PG
2026-10-02, 22:45
SPORT

KH Energa z bardzo cennym zwycięstwem. Torunianie zdominowali mistrza Polski na jego terenie

KH Energa Toruń kontynuuje świetną serię w Tauron Hokej Lidze. Podopieczni Samiego Hirvonena odnieśli szóste zwycięstwo z rzędu, w 6. kolejce pokonując…

PG
2026-10-02, 21:33
SPORT

Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka zespoły z województwa kujawsko-pomorskiego?

Zdecydowanie wydarzeniem weekendu jest rewanżowy mecz Pres Grupy Deweloperskiej Toruń w finale PGE Ekstraligi. Torunianie po wygranej u siebie z Betard Spartą…

PG
2026-10-02, 10:00
więcej wiadomości
0:00 0:00