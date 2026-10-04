Kultura bez barier, także dla seniorów. Książki z wielką czcionką i tysiące audiobooków

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych zaprosił na Weekend Seniora z Kulturą. To wyjątkowe miejsce na co dzień łamie ograniczenia, oferując m.in. książki z wielką czcionką, ponad 4000 cyfrowych audiobooków oraz gry terapeutyczne.

Jak podkreśla kierownik placówki, Magdalena Gogulska, misją ośrodka jest to, by każdy – bez względu na zdrowie czy wiek – miał pełny dostęp do świata literatury.



- Oprócz tradycyjnej książki drukowanej, którą można odnaleźć w każdej księgarni, mamy bardzo szerokie zbiory książek opublikowanych powiększoną czcionką. Mamy świetne zbiory na płytach, jeszcze książki mówione na kasetach, a także oferujemy możliwość zgrywania książek mówionych na urządzenia czytające, czyli takie lektorskie. Również wypożyczamy urządzenia, żeby osoba z problemami z czytaniem książki drukowanej mogła sprawdzić, czy taka forma książki mówionej będzie jej odpowiadać - dodaje.



Toruński Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (filia Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Szczytnej) otwiera świat kultury dla osób z dysfunkcjami wzroku, ruchu i ograniczeniami zdrowotnymi.



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