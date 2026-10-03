Gen. Dariusz Mendrala podczas pikniku z okazji 20-lecia IWSZ. /fot. Monika Siwak
Bydgoszcz

Bydgoszcz dobrym miejscem dla nowej bazy amerykańskiej? Tak uważa gen. Dariusz Mendrala

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O rozważanej lokalizacji nowej bazy amerykańskich wojsk w Polsce mówił szef świętującego 20-lecie istnienia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Wskazywał na Bydgoszcz, jako dobre miejscem dla dodatkowych wojsk Sojuszu.

Bez nich wojsko nie mogłoby działać. W Bydgoszczy Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych świętuje 20-lecie [zdjęcia]
Bez nich wojsko nie mogłoby działać. W Bydgoszczy Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych świętuje 20-lecie [zdjęcia]
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Więcej wyzwań i nowa ustawa

Największe wyzwania dla Inspektoratu wynikają m.in. z planów rozwoju wyposażenia i liczebności Sił Zbrojnych - mówi dowódca jednostki generał dywizji Dariusz Mendrala.

- Siły zbrojne mają docelowo osiągnąć liczebność 300 tysięcy żołnierzy, a startowaliśmy całkiem niedawno z poziomu mniej więcej 100 tys. Zmiana liczby jednostek zaopatrywanych, nowe jednostki na wschodzie kraju, które powstają często w warunkach polowych i do tego nowe platformy, które są sukcesywnie wdrażane do sił zbrojnych, nowe czołgi, samoloty, okręty. To wszystko tworzy pewnego rodzaju konglomerat wyzwań, z którymi musimy sobie radzić, niezależnie od tego, jak są trudne. Wierzę, że jesteśmy w stanie im sprostać - podkreśla.

Mam nadzieję, że przygotowywana „ustawa przedwojenna" uporządkuje szereg kwestii, które do tej pory były niezauważalne w systemie prawnym - mówi dowódca Inspektoratu.

- System prawny przewidywał twarde przejścia pomiędzy stanem pokoju i wojny. Dzisiaj, co udowadnia sytuacja na Ukrainie, ale też sytuacja związana z chociażby z działaniami hybrydowymi sponsorowanymi przez naszych adwersarzy, nie jest to takie oczywiste. Wiele czynności, wiele działań będzie musiało być realizowane poniżej progu wojny i temu ta ustawa przedwojenna ma być poświęcona. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale tu wiele spraw, które wymagają rozwiązania na poziomie formalnym będzie adresowane - wskazuje.

Jak dodaje, pewne procedury uproszczone pozyskiwania sprzętu mają pomóc wojsku w zabezpieczeniu całościowych potrzeb w czasie przygotowania się do prowadzenia operacji obronnej.

Gdzie powstanie nowa amerykańska baza?

Bydgoszcz byłaby dobrym miejscem dla dodatkowych wojsk Sojuszu - uważa dowódca Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Z generałem Dariuszem Mendralą Polskie Radio PiK rozmawiało podczas jubileuszu jednostki w bydgoskim Myślęcinku.

- Dzisiaj już mamy bardzo liczny kontyngent wojsk amerykańskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast każda dodatkowa obecność będzie tego dodatkowym zwiększeniem, będzie dawać większe gwarancje zaangażowania sojuszniczego w przypadku konieczności prowadzenia operacji w wymiarze kolektywnym. Wierzę, że Bydgoszcz byłaby dobrą lokalizacją do goszczenia dodatkowych wojsk sojuszniczych. Dzisiaj Bydgoszcz gości szereg jednostek wchodzących w skład wspólnej struktury dowodzenia NATO i świetnie się z tej funkcji wywiązuje - zaznacza.

Jak mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, jako lokalizacje amerykańskiej bazy rozważane są także Poznań, Wrocław i Szczecin. W grudniu nastąpi ostateczna decyzja Białego Domu.

Gen. Dariusz Mendrala o nowych wyzwaniach Gen. Dariusz Mendrala o ustawie przedwojennej Gen. Dariusz Mendrala o Bydgoszczy jako lokalizacji amerykańskiej bazy
Gdzie: Bydgoszcz
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