Elana lepsza od lidera, Chemik od ostatniej drużyny w tabeli. Wda rozbita na własnym boisku

11. kolejka Betclic III Ligi grupy 2 okazała się szczęśliwa dla Elany Toruń i Chemika Bydgoszcz, czyli drużyn walczących obecnie o utrzymanie. Obie ekipy zdobyły cenne trzy punkty. Bolesną porażkę poniosła z kolei Wda Świecie.

Elana, która nie wygrała od siedmiu spotkań, podjęła lidera – Wikęd Luzino. Torunianie zaskoczyli faworyzowanych przeciwników. Po pierwszej połowie gospodarze prowadzili 1:0 dzięki trafieniu Kamila Woronieckiego. Najwięcej działo się w końcówce. W 84. minucie na listę strzelców wpisał się Maciej Rożnowski. W 89. minucie rywale złapali kontakt. Sytuację wyjaśnił jednak Krzysztof Karbownik, ustalając wynik.



Elana Toruń – Wikęd Luzino 3:1 (1:0)

Bramki dla Elany: Woroniecki (36), Rożnowski (84), Karbownik (90)



Chemik także szuka punktów potrzebnych do wyjścia ze strefy spadkowej. Bydgoszczanie triumfowali jak dotąd raz i to walkowerem. Mimo tego szansa na dużą zdobycz w Stęszewie w starciu z Lipnem była duża, gdyż przeciwnicy zamykają tabelę. Nadzieje urosły po tym, jak w 29. minucie zawodnik gospodarzy ujrzał czerwoną kartkę. Ostatecznie o losach pojedynku zdecydował jeden gol. Strzelił go, z rzutu karnego, Damian Zagórski, dając ekipie z naszego regionu niezwykle cenne zwycięstwo.



Lipno Stęszew – Chemik Bydgoszcz 0:1 (0:0)

Bramka dla Chemika: Zagórski (51 – rzut karny)



Wda ostatnio straciła animusz, ale w sobotę mogła pomóc sobie w walce o czołowe lokaty. Świecianie podjęli niepokonaną jak dotąd Polonię Środa Wielkopolska. Sytuacja wymknęła się gospodarzom spod kontroli tuż przed przerwą. Po powrocie na boisko rezultat długo nie ulegał zmianie. W 70. minucie goście podwyższyli prowadzenie. To podłamało podopiecznych Szymona Kmiecika, którzy w końcówce stracili jeszcze dwie bramki.



Wda Świecie – Polonia Środa Wielkopolska 0:4 (0:1)