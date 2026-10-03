Chemik Bydgoszcz w końcu mógł cieszyć się ze zwycięstwa/fot. Archiwum/Izabela Langner
SPORT

Elana lepsza od lidera, Chemik od ostatniej drużyny w tabeli. Wda rozbita na własnym boisku

Wielkość czcionkiAa

11. kolejka Betclic III Ligi grupy 2 okazała się szczęśliwa dla Elany Toruń i Chemika Bydgoszcz, czyli drużyn walczących obecnie o utrzymanie. Obie ekipy zdobyły cenne trzy punkty. Bolesną porażkę poniosła z kolei Wda Świecie.

Siatkarki Pałacu i Sokoła zaczęły od porażki. Bydgoszczanki z punktem, Mogilnianki z niedosytem
Siatkarki Pałacu i Sokoła zaczęły od porażki. Bydgoszczanki z punktem, Mogilnianki z niedosytem
Emocje na stadionie bydgoskiego Chemika. Ekipa Polskiego Radia PiK zagrała w meczu charytatywnym

Elana, która nie wygrała od siedmiu spotkań, podjęła lidera – Wikęd Luzino. Torunianie zaskoczyli faworyzowanych przeciwników. Po pierwszej połowie gospodarze prowadzili 1:0 dzięki trafieniu Kamila Woronieckiego. Najwięcej działo się w końcówce. W 84. minucie na listę strzelców wpisał się Maciej Rożnowski. W 89. minucie rywale złapali kontakt. Sytuację wyjaśnił jednak Krzysztof Karbownik, ustalając wynik.

Elana Toruń – Wikęd Luzino 3:1 (1:0)
Bramki dla Elany: Woroniecki (36), Rożnowski (84), Karbownik (90)

Chemik także szuka punktów potrzebnych do wyjścia ze strefy spadkowej. Bydgoszczanie triumfowali jak dotąd raz i to walkowerem. Mimo tego szansa na dużą zdobycz w Stęszewie w starciu z Lipnem była duża, gdyż przeciwnicy zamykają tabelę. Nadzieje urosły po tym, jak w 29. minucie zawodnik gospodarzy ujrzał czerwoną kartkę. Ostatecznie o losach pojedynku zdecydował jeden gol. Strzelił go, z rzutu karnego, Damian Zagórski, dając ekipie z naszego regionu niezwykle cenne zwycięstwo.

Lipno Stęszew – Chemik Bydgoszcz 0:1 (0:0)
Bramka dla Chemika: Zagórski (51 – rzut karny)

Wda ostatnio straciła animusz, ale w sobotę mogła pomóc sobie w walce o czołowe lokaty. Świecianie podjęli niepokonaną jak dotąd Polonię Środa Wielkopolska. Sytuacja wymknęła się gospodarzom spod kontroli tuż przed przerwą. Po powrocie na boisko rezultat długo nie ulegał zmianie. W 70. minucie goście podwyższyli prowadzenie. To podłamało podopiecznych Szymona Kmiecika, którzy w końcówce stracili jeszcze dwie bramki.

Wda Świecie – Polonia Środa Wielkopolska 0:4 (0:1)

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: elana toruńchemik bydgoszczwda świeciepiłka nożnaiii liga
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Siatkarki Pałacu i Sokoła zaczęły od porażki. Bydgoszczanki z punktem, Mogilnianki z niedosytem

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

SPORT

Elana lepsza od lidera, Chemik od ostatniej drużyny w tabeli. Wda rozbita na własnym boisku

11. kolejka Betclic III Ligi grupy 2 okazała się szczęśliwa dla Elany Toruń i Chemika Bydgoszcz, czyli drużyn walczących obecnie o utrzymanie. Obie ekipy…

PG
2026-10-03, 18:42
SPORT

Siatkarki Pałacu i Sokoła zaczęły od porażki. Bydgoszczanki z punktem, Mogilnianki z niedosytem

Drużyny Metalkas Pałacu Bydgoszcz i Sokoła & Hagric Mogilno rozpoczęły walkę w nowym sezonie Tauron Ligi Kobiet. Zespoły zaczęły rywalizację od domowych…

PG
2026-10-03, 17:50
Bydgoszcz

Emocje na stadionie bydgoskiego Chemika. Ekipa Polskiego Radia PiK zagrała w meczu charytatywnym

Za nami dziewiąta edycja Wielkiego Meczu Charytatywnego Metropolii Bydgoszcz. Dochód ze spotkania wesprze bydgoskie placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz Centrum…

JW
2026-10-03, 16:45
SPORT

Astoria Bydgoszcz wraca na salony. Na początek starcie z wicemistrzem Polski. Relacja w PR PiK

Koszykarze Enea Łaciate Astorii Bydgoszcz rozegrają pierwszy od ponad trzech lat mecz w ekstraklasie. Bydgoszczanie zaczną zmagania w PGE Basket Lidze przed…

PG
2026-10-03, 08:46
Toruń

Kolarz z Torunia wicemistrzem Europy. Jan Jackowiak drugi w rywalizacji zawodników do lat 23

Jan Jackowiak na podium kolarskich mistrzostw Europy rozgrywanych w Słowenii. Torunianin zdobył srebrny medal w wyścigu ze startu wspólnego zawodników do…

PAP PG
2026-10-03, 05:30
SPORT

Janowski wicemistrzem Europy. Polak wygrał w Pardubicach, mistrzem został Madsen. Brąz Woryny

Maciej Janowski wywalczył indywidualne wicemistrzostwo Europy na żużlu. Polak zakończył rywalizację na drugim miejscu w cyklu SEC, po tym, jak wygrał ostatnią…

PG
2026-10-02, 23:38
SPORT

Liga Narodów: Polacy rozgromili Rumunię w drugiej połowie! Robert Lewandowski z hat-trickiem

Piłkarska reprezentacja Polski z pierwszym zwycięstwem w grupie czwartej dywizji B Ligi Narodów. W swoim trzecim spotkaniu „biało-czerwoni” pokonali na…

PG
2026-10-02, 22:45
SPORT

KH Energa z bardzo cennym zwycięstwem. Torunianie zdominowali mistrza Polski na jego terenie

KH Energa Toruń kontynuuje świetną serię w Tauron Hokej Lidze. Podopieczni Samiego Hirvonena odnieśli szóste zwycięstwo z rzędu, w 6. kolejce pokonując…

PG
2026-10-02, 21:33
SPORT

Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka zespoły z województwa kujawsko-pomorskiego?

Zdecydowanie wydarzeniem weekendu jest rewanżowy mecz Pres Grupy Deweloperskiej Toruń w finale PGE Ekstraligi. Torunianie po wygranej u siebie z Betard Spartą…

PG
2026-10-02, 10:00
SPORT

Kamil Stoch zostaje w polskich skokach. Od 2027 roku będzie doradcą zarządu PZN

Po zakończeniu kariery sportowej trzykrotny mistrz olimpijski nie rozstaje się z reprezentacją. Od początku 2027 roku Kamil Stoch będzie doradcą zarządu…

PAP WS
2026-10-01, 20:14
SPORT

Rosyjski minister: reprezentacja Rosji wystąpi na Igrzyskach Europejskich w Stambule

Rosja ma wystawić reprezentację podczas Igrzysk Europejskich 2027 w Stambule - poinformował Michaił Diegtiariew, minister sportu Rosji i prezes tamtejszego…

PAP WS
2026-10-01, 16:14
SPORT

Kobiecy Chemik Bydgoszcz z sukcesem w okręgowym PP. Wygrana dała awans do ogólnopolskich zmagań

Piłkarki Chemika Moderator Bydgoszcz okazały się najlepsze w rozgrywkach Okręgowego Pucharu Polski. W finale, rozegranym na stadionie w Sicienku, Bydgoszczanki…

PG
2026-09-30, 23:02
więcej wiadomości
0:00 0:00