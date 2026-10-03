Sokół Mogilno, tak jak i Pałac Bydgoszcz, przegrał pierwszy mecz nowego sezonu/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
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Siatkarki Pałacu i Sokoła zaczęły od porażki. Bydgoszczanki z punktem, Mogilnianki z niedosytem

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Drużyny Metalkas Pałacu Bydgoszcz i Sokoła & Hagric Mogilno rozpoczęły walkę w nowym sezonie Tauron Ligi Kobiet. Zespoły zaczęły rywalizację od domowych porażek – Mogilnianki uległy MOYA Radomce Radom 0:3, a Bydgoszczanki przegrały z BKS-em ZGO Bielsko-Biała 2:3.

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Mogilnianki, które chcą w tym sezonie zagrać w fazie play-off, mogły oczekiwać dobrego startu. Skończyło się jednak porażką, która z perspektywy meczu jest dość bolesna. W każdym z trzech setów Sokół wypracował przewagę – 11:6 w pierwszej partii, 20:16 w drugiej (w której przegrywał nawet 3:8) oraz 19:15 w trzeciej. Za każdym razem Radomianki zniwelowały jednak straty, by w końcówce wykazać się większą skutecznością.

Sokół & Hagric Mogilno – MOYA Radomka Radom 0:3 (22:25, 23:25, 22:25)

Zadanie Pałacu wydawało się trudniejsze. Pierwsze dwie odsłony zostały rozegrane pod dyktando przyjezdnych, „Pałacanki” miały tylko chwilowe zrywy. W kolejnych dwóch odsłonach Bydgoszczanki wykazały się sporym charakterem, najpierw goniąc rywalki, następnie w ostatnich akcjach przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę. Tym samym doszło do tie-breaka, ale w nim już lepsze okazały Bielszczanki.

Metalkas Pałac Bydgoszcz – BKS ZGO Bielsko-Biała 2:3 (21:25, 23:25, 25:20, 25:21, 10:15)

Dyscyplina: siatkówka
TAGI: pałac bydgoszczsokół mogilnosiatkówkatauron liga kobiet
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