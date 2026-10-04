Tablica upamiętnia Barbarę Kukowicz-Wirowską. /fot. Mariusz Luda
Toruń

Upamiętnili twórczynię Muzeum Toruńskiego Piernika. Tablica pamiątkowa odsłonięta

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Toruń upamiętnił Barbarę Kukowicz-Wirowską – wybitną kustosz, muzealniczkę i przewodniczkę. W Muzeum Toruńskiego Piernika przy ul. Strumykowej, którego była pomysłodawczynią i wieloletnią kierowniczką, odsłonięto wyjątkową tablicę pamiątkową.

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Założycielkę wspomina dyrektor Muzeum Okręgowego, Aleksandra Mierzejewska.

- To są dla nas niezwykłe emocje, bo i Barbara była niezwykłą osobą, właściwie całą sobą, duszą, sercem, była zawsze z muzeum. To, że dzięki niej powstał ten budynek, to to jest fakt niezaprzeczalny. Kilka lat trwała walka o sam budynek, potem o utworzenie tego miejsca takim, żeby przyciągało ludzi, można tutaj było o tym pierniku faktycznie się dowiedzieć jak najwięcej - wspomina Aleksandra Mierzejewska, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu.

- Miałam ten niezwykły zaszczyt i przywilej, że mogłam od pierwszych dni istnienia działu historii toruńskiego piernikarstwa obserwować Barbarę Kukowicz-Wirowską przy pracy. Mówiła o tym, że będzie to miejsce, w które właśnie stanie się tym, w którym nie tylko pokażemy muzealia, ale w którym również rodziny piernikarza, a także osób, które są związane z piernikarską historią Torunia znajdą swoje miejsce - wskazuje Anna Kornelia Jędrzejewska, dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, współautorka Muzeum Toruńskiego Piernika.

Barbara Kukowicz-Wirowska była muzealnikiem z powołania, pełnym empatii, motywacji i inspiracji. Odeszła pięć lat temu.

Relacja Mariusza Ludy
Gdzie: Toruń
TAGI: tablicaBarbara Kukowicz-Wirowskakustoszmuzelanikmuzeum toruńskiego piernikatoruń
Tablica upamiętnia Barbarę Kukowicz-Wirowską. /fot. Mariusz Luda Tablica upamiętnia Barbarę Kukowicz-Wirowską. /fot. Mariusz Luda
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