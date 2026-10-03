Emocje na stadionie bydgoskiego Chemika. Ekipa Polskiego Radia PiK zagrała w meczu charytatywnym

Za nami dziewiąta edycja Wielkiego Meczu Charytatywnego Metropolii Bydgoszcz. Dochód ze spotkania wesprze bydgoskie placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Karolewie. Na boisku zmierzyli się samorządowcy i dziennikarze. Grali także reprezentanci Polskiego Radia PiK.

Samorządowcy po raz kolejny okazali się być silniejsi, ale za to dziennikarze zakończyli spotkanie z lepszym wynikiem niż w poprzednich latach. Wynik meczu - 6:4. Polskie Radio PiK reprezentowali Wiktor Sobociński, Damian Klich i Bartosz Nawrocki.



- W pierwszej połowie lewa noga, strzał i niestety poprzeczka. Byłaby wtedy szansa na remis, aczkolwiek myślę, że i tak graliśmy bardzo dobrze. W drugiej połowie przynajmniej tych samorządowców przycisnęliśmy. Niestety troszkę zabrakło do tego, żebyśmy wygrali, nawet zremisowali. Niestety przegraliśmy, ale liczy się dobra zabawa i cel przede wszystkim, bo jednak 40 tysięcy złotych poszło dla potrzebujących dzieci - podkreśla Bartosz Nawrocki, dziennikarz Polskiego Radia PiK.



W pewnym momencie do gry dołączył też nasz kolejny redakcyjny kolega, Piotr Głowacki.



- Ja też się jeszcze przyznam, mówiłem, że służba wzywa, ale nie wytrzymałem i jak widziałem, jak dziennikarze sobie radzą, to na drugą połowę też ubrałem strój. Niestety nie pomogłem na tyle, żeby wygrać. Dziennikarze przegrali 4 do 6, ale tak jak Bartek wspomniał, najważniejszy był szczytny cel - dodaje.



Zebrane środki wspomogą Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Karolewie. Konkretnie kwota zostanie przekazana na letnie i zimowe wakacje podopiecznych.



W ramach akcji odbył się też Rodzinny Festyn na Wyżynach. Koniecznie zobaczcie fotorelację Izabeli Langner. Poniżej także relacje Patryka Głowackiego.