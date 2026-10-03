Pociąg zdołał zatrzymać się przed przeszkodą
Aleksandrów Kujawski

Drzewo przewróciło się na trakcję kolejową w Otłoczynie. Ruch pociągów wstrzymany

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Do incydentu na linii kolejowej w Otłoczynie (powiat aleksandrowski) doszło w sobotę około godz. 13.25. Pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.

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Na sieć trakcyjną przewróciło się drzewo. Pociąg zdołał zatrzymać się przed przeszkodą.

Obecnie ruch kolejowy jest w tym miejscu wstrzymany.

Gdzie: Aleksandrów Kujawski
TAGI: kolejepociągiwypadekruch pociągów wstrzymany
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