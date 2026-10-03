Drzewo przewróciło się na trakcję kolejową w Otłoczynie. Ruch pociągów wstrzymany

Do incydentu na linii kolejowej w Otłoczynie (powiat aleksandrowski) doszło w sobotę około godz. 13.25. Pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
Do wypadku paralotniarza doszło po godz. 13.00 w miejscowości Rozgarty w powiecie grudziądzkim.
Radni Porozumienia Samorządowego dla Inowrocławia chcą, by każdy uczeń miejskiej szkoły otrzymał bezpłatny obiad. Po raz drugi składają w tej sprawie…
Jakiej przyszłości chcemy? Między innymi nad tym dyskutowano podczas 5. Regionalnego Kongresu Kobiet, który odbył się w Młynach Rothera. Tegoroczne hasło…
Pierwszy weekend października zapowiada się obiecująco, obfituje w sporą liczbę wydarzeń, które odbędą się w naszym regionie. Poniżej przedstawiamy…
Strażacy z powiatu świeckiego walczyli z pożarem budynku gospodarczego w miejscowości Lnianek, w gminie Lniano. Ogień objął cały budynek, na szczęście…
Nie wolno odczłowieczać słabszych - przypominają uroczystości ku czci pacjentów szpitala dla psychicznie chorych w Świeciu, ofiar niemieckich zbrodni w…
Wracamy do sprawy ośmiolatków z Pakości, które kilka dni temu miały dotkliwie pobić się na placu zabaw. Sprawę bada policja oraz Kuratorium Oświaty w…
Z okazji 75-lecia bydgoskiej Palestry, czyli jubileuszu Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej, przy Alei Ossolińskich w Bydgoszczy pojawił się kolejny dąb…
Na drodze krajowej nr 15, w miejscowości Tama Brodzka w powiecie brodnickim doszło do zderzenia osobówki z motocyklem. Motocyklista i jego pasażerka trafili…
Zamknięta do odwołania pozostaje pływalnia rekreacyjna na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim przy ul. Wysokiej we Włocławku. Przyczyną zamknięcia są groźne…
Poważne utrudnienia w przedostaniu się na drugi brzeg Wisły. Most stalowy jest w remoncie, a dodatkowo zamknięta zostanie szosa, biegnąca po zaporze włocławskiej…