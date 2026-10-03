Drzewo przewróciło się na trakcję kolejową w Otłoczynie. Ruch pociągów wstrzymany

Do incydentu na linii kolejowej w Otłoczynie (powiat aleksandrowski) doszło w sobotę około godz. 13.25. Pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.

Na sieć trakcyjną przewróciło się drzewo. Pociąg zdołał zatrzymać się przed przeszkodą.



Obecnie ruch kolejowy jest w tym miejscu wstrzymany.