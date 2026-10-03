Paralotniarz wpadł do wody na środku Wisły. Tragiczny wypadek w powiecie grudziądzkim [aktualizacja]

Do wypadku paralotniarza doszło po godz. 13.00 w miejscowości Rozgarty w powiecie grudziądzkim. Jak poinformowały służby, mężczyzna zmarł w drodze do szpitala.

AKTUALIZACJA 15:40





Grudziądzcy policjanci przekazali, że paralotniarz zmarł w drodze do szpitala. To 59-letni mieszkaniec Gdyni. Przyczyny wypadku będzie badać policja oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.





Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, służbom udało się dotrzeć do poszkodowanego. Jest już w karetce, która wiezie go do szpitala.

- Po godzinie 13:00 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że na wysokości mostu autostradowego w miejscowości Rozgarty na rzece Wiśle doszło do upadku motoparalotniarza do wody. Zgłaszającym okazał się drugi paralotniarz, który wylądował i obserwował to, co dzieje się ze swoim kolegą. Cały statek powietrzny razem z tym poszkodowanym mężczyzną przemieszczał się w dół. W którymś momencie znikał pod wodą ten mężczyzna i ostatecznie kilkaset metrów niżej został podjęty przez łodzie straży - informuje bryg. Paweł Korgol, oficer prasowy KM PSP w Grudziądzu.Żeby uwolnić paralotniarza, konieczne było przecinanie linek i sprzętu. Mężczyzna był nieprzytomny. Przewieziono na brzeg i przekazano ratownikom medycznym. Został zabrany do szpitala.