Iwona Chmielewska w bydgoskim Domu Liter/fot. Bogumiła Wresiło
Bydgoszcz

Iwona Chmielewska gościem specjalnym drugich urodzin Domu Liter w Bydgoszczy

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Wystawa prac Iwony Chmielewskiej czynna jest w bydgoskim Domu Liter przy ul. Podwale. Autorka i ilustratorka książek dla dzieci i dorosłych opowiadała w Polskim Radiu PiK o związkach z naszym regionem.

Dom Liter w Bydgoszczy świętuje. Wyjątkowa wystawa i spotkanie z Iwoną Chmielewską
Dom Liter w Bydgoszczy świętuje. Wyjątkowa wystawa i spotkanie z Iwoną Chmielewską
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Iwona Chmielewska to mistrzyni picturebooków, w których tekst i ilustracje tworzą spójną całość - wydawana i czytana na całym świecie, bardzo popularna i lubiana w Korei Południowej i w Chinach. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, od lat związaną z naszym regionem.

- Miałam 18 lat, gdy przyjechałam z Pabianic na studia do Torunia – mówiła Polskiemu Radiu PiK. - Od 2020 roku mieszkam z mężem i psem pod Tucholą – to Bory Tucholskie, więc nadal Kujawsko Pomorskie. Do Bydgoszczy często przyjeżdżam, jestem tu częściej niż w Toruniu.

Spotkanie z Iwoną Chmielewską odbywało się w ramach drugich urodzin Domu Liter w Bydgoszczy. W sobotę (3 października) zaplanowano jeszcze:

  • 17.00 - spotkanie z Anną Brzezińską wokół książki „Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet'',
  • 20.00 – Bisz/Szlempo, czyli raper Bisz i pianista Michał Szlempo w słuchowisku na żywo pt. „Chłopak , który żył w swojej głowie''.

Wstęp na sobotnie wydarzenia w bydgoskim Domu Liter jest wolny.

Rozmowa z Iwoną Chmielewską
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Dom Literurodziny Domu LiterksiążkiliteraturaIwona Chmielewska
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