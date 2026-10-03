Iwona Chmielewska gościem specjalnym drugich urodzin Domu Liter w Bydgoszczy

Wystawa prac Iwony Chmielewskiej czynna jest w bydgoskim Domu Liter przy ul. Podwale. Autorka i ilustratorka książek dla dzieci i dorosłych opowiadała w Polskim Radiu PiK o związkach z naszym regionem.

Iwona Chmielewska to mistrzyni picturebooków, w których tekst i ilustracje tworzą spójną całość - wydawana i czytana na całym świecie, bardzo popularna i lubiana w Korei Południowej i w Chinach. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, od lat związaną z naszym regionem.



- Miałam 18 lat, gdy przyjechałam z Pabianic na studia do Torunia – mówiła Polskiemu Radiu PiK. - Od 2020 roku mieszkam z mężem i psem pod Tucholą – to Bory Tucholskie, więc nadal Kujawsko Pomorskie. Do Bydgoszczy często przyjeżdżam, jestem tu częściej niż w Toruniu.



Spotkanie z Iwoną Chmielewską odbywało się w ramach drugich urodzin Domu Liter w Bydgoszczy. W sobotę (3 października) zaplanowano jeszcze:





17.00 - spotkanie z Anną Brzezińską wokół książki „Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet'',

20.00 – Bisz/Szlempo, czyli raper Bisz i pianista Michał Szlempo w słuchowisku na żywo pt. „Chłopak , który żył w swojej głowie''.

Wstęp na sobotnie wydarzenia w bydgoskim Domu Liter jest wolny.