Mgła w regionie może zmniejszać widzialność do 200 metrów/fot. ilustracyjna, Pixabay
KRAJ I ŚWIAT

IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Alerty w dziewięciu województwach, także w Kujawsko-Pomorskiem

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed gęstą mgłą dla dziewięciu województw. Zacznie obowiązywać w sobotę o godz. 22 i potrwa do godz. 10 w niedzielę.

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Alert I stopnia przed gęstą mgłą został wydany dla całych obszarów woj.: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego oraz dla przeważającego obszaru woj. wielkopolskiego. Ostrzeżenie obowiązuje także na części woj.: mazowieckiego, podlaskiego i dolnośląskiego.

Na obszarze objętym ostrzeżeniem prognozowana jest gęsta mgła ograniczająca widzialność do 200 m i utrzymująca się przynajmniej osiem godzin.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

TAGI: pogodamgłaalertyostrzeżenie meteorologów
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