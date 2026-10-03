Elżbieta Kornaszewska i Anna Antonina Nogaj/fot. Magdalena Jasińska
Bydgoszcz

Prezentowali polski foklor w Stanach Zjednoczonych. Po tournée Ziemi Bydgoskiej w USA

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Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska wrócił z tournée po Stanach Zjednoczonych. 30-osobowy skład poleciał tam na zaproszenie Zespołu Polanie, który obchodził swoje 20-lecie.

Muzyka z malowanej skrzyni. Ziemia Bydgoska prezentuje folklor i zaprasza do tańca [zdjęcia]
Muzyka z malowanej skrzyni. Ziemia Bydgoska prezentuje folklor i zaprasza do tańca [zdjęcia]
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Ziemia Bydgoska wystąpiła gościnnie podczas jubileuszowego koncertu grupy Polanie. Jak czytamy na Facebooku, połączone siły dwóch zespołów zaprezentowały różnorodne programy polskiej kultury ludowej. Nie zabrakło tańców kujawskich, kaszubskich, rzeszowskich, łowickich, lubelskich, beskidzkich, spiskich, lasowiackich, kurpiowskich, żywieckich czy łemkowskich. Nie zabrakło też pięknych pieśni ludowych w wykonaniu solistów. Obu zespołom towarzyszyła kapela Ziemi Bydgoskiej.

W programie pobytu w USA znalazło się kilka koncertów w ramach prezentacji polonijnych i autorski występ na uczelni, ale także był czas na zwiedzanie nowojorskiego Manhattanu. Opowiadały o tym w studiu Polskiego Radia PiK prowadząca cały zespół Elżbieta Kornaszewska-Rogacka i szefowa kapeli Anna Antonina Nogaj. Cała rozmowa - poniżej.

Rozmowa z Elżbietą Kornaszewską i Anną Antoniną Nogaj
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: folklorZespół Pieśni i Tańca Ziemia BydgoskaZiemia Bydgoska
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