Pokazy mistrzów, warsztaty wypieków i jarmark. Festiwal Piernika trwa w Toruniu [zdjęcia]

W Toruniu wystartował rekordowo długi Festiwal Piernika. Przez najbliższe 10 dni miasto wypełni zapach korzennych przypraw i kulinarna uczta pod gołym niebem.

Na mieszkańców i turystów czekają plenerowe pokazy mistrzów, warsztaty wypieku i dekorowania oraz stoiska z tradycyjnymi wyrobami od lokalnych rzemieślników. Smaki i aromaty już opanowały całe miasto.



- Mamy na miejscu manufakturę, wszystko jest przygotowywane przez naszych cudownych cukierników – mówiła jedna z organizatorek. - Możemy się pochwalić ponad 600-letnią tradycją – dodał Arkadiusz Kamiński, mistrz piernikarski z Żywego Muzeum Piernika.



- Jak się myśli Toruń, to od razu przychodzi na myśl piernik. Wokół piernika kręci się toruński świat – mówił prezydent miasta Paweł Gulewski.



Toruński Festiwal Piernika kusi jarmarkiem na Rynku Staromiejskim, warsztatami w Muzeum Piernika oraz dedykowanym menu w lokalnych restauracjach. Na uczestników czekają także liczne rabaty, rodzinna gra terenowa „Misja Piernik” i tematyczne spacery z przewodnikami.



PROGRAM FESTIWALU TUTAJ.



