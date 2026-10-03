Festiwal Piernika w Toruniu/fot. Mariusz Luda
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Pokazy mistrzów, warsztaty wypieków i jarmark. Festiwal Piernika trwa w Toruniu [zdjęcia]

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W Toruniu wystartował rekordowo długi Festiwal Piernika. Przez najbliższe 10 dni miasto wypełni zapach korzennych przypraw i kulinarna uczta pod gołym niebem.

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Na mieszkańców i turystów czekają plenerowe pokazy mistrzów, warsztaty wypieku i dekorowania oraz stoiska z tradycyjnymi wyrobami od lokalnych rzemieślników. Smaki i aromaty już opanowały całe miasto.

- Mamy na miejscu manufakturę, wszystko jest przygotowywane przez naszych cudownych cukierników – mówiła jedna z organizatorek. - Możemy się pochwalić ponad 600-letnią tradycją – dodał Arkadiusz Kamiński, mistrz piernikarski z Żywego Muzeum Piernika.

- Jak się myśli Toruń, to od razu przychodzi na myśl piernik. Wokół piernika kręci się toruński świat – mówił prezydent miasta Paweł Gulewski.

Toruński Festiwal Piernika kusi jarmarkiem na Rynku Staromiejskim, warsztatami w Muzeum Piernika oraz dedykowanym menu w lokalnych restauracjach. Na uczestników czekają także liczne rabaty, rodzinna gra terenowa „Misja Piernik” i tematyczne spacery z przewodnikami.

PROGRAM FESTIWALU TUTAJ.

Relacja Mariusza Ludy
TAGI: Festiwal Piernika
Festiwal Piernika w Toruniu/fot. Mariusz Luda Festiwal Piernika w Toruniu/fot. Mariusz Luda Festiwal Piernika w Toruniu/fot. Mariusz Luda Festiwal Piernika w Toruniu/fot. Mariusz Luda Festiwal Piernika w Toruniu/fot. Mariusz Luda
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