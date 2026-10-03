Palił się budynek gospodarczy w gminie Lniano/fot. KP PSP Świecie
Świecie nad Wisłą

Spłonęła hala warsztatowa i kilka pojazdów. Po pożarze budynku w gminie Lniano

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Strażacy z powiatu świeckiego walczyli z pożarem budynku gospodarczego w miejscowości Lnianek, w gminie Lniano. Ogień objął cały budynek, na szczęście nie przeniósł się na sąsiadujący dom. Są spore straty.

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Jak informują Polskie Radio PiK strażacy ze Świecia, do pożaru doszło w piątkowy wieczór. Z ogniem walczyło 12 zastępów. Ogień strawił halę warsztatową, zniszczył też samochody znajdujące się na placu (dwa auta osobowe, bus, dwa auta dostawcze). Straty oszacowano na około 2 miliony złotych.

- W środku palącego się budynku miały znajdować się: paliwo, butle techniczne, w tym spawalnicze - usłyszeliśmy od dyżurnego Komendy Powiatowej PSP w Świeciu.

Mówi st. kpt. Adam Gwizdała, rzecznik świeckich strażaków:



Na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażakom udało się uratować dom, który przylegał do palącego się budynku gospodarczego. Sytuacja była na tyle poważna, że pobierana była woda z rzeki Ryszka do gaszenia pożaru. Akcja zakończyła się około godz. 1.30.

Gdzie: Świecie nad Wisłą
TAGI: pożarlnianolnianekbudynek gospodarczystraż pożarnarzekastratyautodom
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