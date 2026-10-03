Pożar budynku gospodarczego w gminie Lniano. Spłonęła cała konstrukcja i kilka pojazdów

Strażacy z powiatu świeckiego walczyli z pożarem budynku gospodarczego w miejscowości Lnianek, w gminie Lniano. Ogień objął cały budynek, na szczęście nie przeniósł się na sąsiadujący dom. Są spore straty.

Jak informują Polskie Radio PiK strażacy ze Świecia, do pożaru doszło w piątkowy wieczór. Z ogniem walczyło 12 zastępów. Wiadomo już, że spaleniu uległa cała konstrukcja, zniszczone są także busy oraz auta osobowe, stojące w pobliżu.



- W środku palącego się budynku miały znajdować się: paliwo, butle techniczne, w tym spawalnicze - słyszymy w stanowisku kierowania KP PSP w Świeciu. Straty mają być poważne.



Na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażakom udało się uratować dom, który przylegał do palącego się budynku gospodarczego. Sytuacja była na tyle poważna, że pobierana była woda z rzeki Ryszka do gaszenia pożaru. Akcja zakończyła się około godz. 1.30.